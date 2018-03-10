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Приморье начнет экономить на энергоресурсах

10 Марта 2018, 14:16 | Приморье

Вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для Приморья стоит достаточно остро. Ежегодно край тратит около 70 млрд рублей на энергоресурсы, а внятной системы экономии до сих пор не обозначилось. Теперь этот процесс берется под жесткий контроль – в Приморском крае запускается большая пятилетняя программа, которая позволит экономике региона стать энергоэффективной.

При этом в вопросах энергоэффективности эксперты рекомендуют ориентироваться на опыт других регионов России, которые смогли добиться существенных успехов в оптимизации расходов на тепло, воду и электроэнергию. В некоторых субъектах эта цифра достигает 5-25%. Каких успехов в этом вопросе достигли муниципалитеты Приморского края, пока сказать сложно - в ходе координационного совета, посвященному энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики региона представители муниципальных округов не смогли предоставить конкретные показатели.

Во время совета вице-губернатор Приморского края Гагик ЗАХАРЯН акцентировал внимание на том, что работать в этом направлении необходимо - сэкономленные средства могут быть колоссальными, и федеральный закон позволяет реинвестировать их в другие отрасли экономики. «Также программа может дать сильный толчок развитию всей энергосистемы, системы водоснабжения и теплоснабжения. Это не разовое мероприятие, а пятилетняя стратегия», – подчеркнул вице-губернатор.

Он также отметил, что в регионе меняется топливный баланс: начинается газификация края. «В настоящий момент разработана программа газификации Приморья до 2020 года. В 2018 году на ее реализацию заложено 83 млн рублей краевого бюджета. Софинансирование программе обеспечивают муниципалитеты и «Газпром». Уже разработана проектно-сметная документация, которая частично прошла госэкспертизу и получила положительное заключение», – рассказал Гагик Захарян. Он добавил, что переход на газовое топливо поможет достичь высокой энергоэффективности – газовые котельные в 2-2,5 раза эффективнее мазутных.

При этом участники совета пришли к выводу, что к процессу увеличения энергоэффективности необходимо подключать внебюджетные источники, в том числе и бизнес. Так, частный инвестор имеет возможность инвестировать в модернизацию инженерных систем муниципальных и краевых учреждений. Вернуть эти средства позволит достигнутая экономия. Часть сэкономленных денег учреждение возвращает инвестору, а часть – реинвестирует. Этот процесс длится на протяжении контракта, по истечении которого оборудование передается в пользование учреждению, в котором установлено.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: энергетика  экономия  газпром 



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