Японцы предложили улучшить переработку мусора

Японские специалисты предложили администрации Владивостока ряд ноу-хау, которые позволят улучшить работу местного мусоросжигательного завода. Об этом было заявлено в ходе встречи главы города Виталия ВЕРКЕЕНКО с делегацией японской провинции Тоттори.

Японская делегация состояла как из представителей администрации провинции Тоттори, так и японских компаний - «Нихон дзоки сэйяку» и «Санко». С последней из них владивостокский «Спецзавод №1» в рамках Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке в сентябре прошлого года, заключил меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Компания, изучив работу предприятия, подготовила ряд предложений по переработке мусора во Владивостоке.

«Наша компания работает в сфере переработки отходов более 30 лет. Мы накопили большой опыт и разработали собственные ноу-хау, которыми готовы поделиться с вами», - сообщил президент компании «Санко» Мива Харумити.

По его словам, оборудование владивостокского спецзавода эксплуатируется около 40 лет, для такого срока оно в хорошем состоянии, но за эти годы изменились качество и состав мусора, с которым этому оборудованию справляться сложно.

«Мы разработали несколько вариантов, как улучшить работу предприятия. Весь процесс перестроить тяжело, но можно усилить обработку отходящих газов, установив дополнительное оборудование. Сейчас наиболее удачный момент, так как на заводе установлены рукавные фильтры, - отметил глава «Санко».

По словам директора «Спецзавода №1» Евгения ШИРЯЕВА, после установки рукавных фильтров планируется ввести дополнительную химическую очистку отходящих газов химическими реагентами с помощью дополнительного японского оборудования.

Также японские партнеры предложили внедрить вторичную переработку отходов на базе Комплекса по переработке ТБО в районе ул. Холмистой.

«Кроме того, там целесообразно наладить производство топлива для котельных, сырьем для которого могут послужить отходы из пластика и древесной массы», - считает президент «Санко».

«Спецзавод №1 перерабатывает около 200 тонн в сутки и дает 60 тысяч гигакалорий в год, отапливая целый микрорайон. Но он недостаточно экологичный и доставляет массу неудобств жителям близлежащих территорий. Нам нужно улучшить его работу, снять социальную напряженность, и я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем сделать это в ближайшее время. Я хочу, чтобы Владивосток стал городом высокой экологической культуры. Это касается и высокотехнологичных решений по утилизации бытовых отходов, и внедрения экологического общественного транспорта, и улучшения экологической обстановки в регионе в целом», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Светлана СМИРНОВА.