Уголь уходит за границу. Населенных пунктов

Холдинг «Сибирский деловой союз» активировал проект нового угольного терминала в Приморье

Конкуренция среди угольных терминалов Приморского края на фоне ужесточения требований к перевалке пылящих грузов выходит на новый виток – свой ответ ведущему угольному порту Дальнего Востока АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту, контролируется структурами «Кузбассразрезугля») представил холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово), активировавший проект «Суходол». В то же время угольный холдинг «Колмар» с вводом собственного терминала в хабаровском порту Ванино планирует полностью прекратить перевалку своей продукции через Приморье.

Проблема угольной пыли в портах Дальнего Востока, озвученная в прошлом году президенту России школьником из Находки (а почему не властями?), привела даже к появлению нового термина «применение наилучших доступных технологий» при перевалке.

В настоящее время единственным специализированным угольным портом в Приморье, который позиционирует свою работу как высокотехнологичную, является АО «Восточный порт». Уже сегодня в порту используется крытое оборудование: вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, ветрозащита для вагонов, конвейеры, стакеры/реклаймеры, судопогрузочные машины, трансбордеры, крытые пересыпные станции, а также дополнительные меры защиты (аспирационные системы, системы «сухого тумана», водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, снегогенераторы и т.д.). Но, возможно в ближайшем будущем, «монополия» порта Восточный в высоких технологиях будет нарушена.

Заявка с претензией

На прошлой неделе стало известно, что структура холдинга «СДС» - ООО «Морской порт «Суходол» подала заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) с проектом строительства угольного терминала в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», практический старт реализации проекта намечен на второй квартал текущего года.

«Основной инвестор проекта – «Сибирский деловой союз». Технические и технологические решения по организации перевалки угля, применяемые в проекте «Суходол», такие же, как в порту Восточный. Дополнительным плюсом является удаленность склада от воды на несколько сотен метров и размещение терминала вдали от населенных пунктов», - говорится в сообщении пресс-службы «Морского порта Суходол».

В ООО считают, что реализация проекта строительства специализированного терминала в статусе резидента Свободного порта, кроме получения налоговых преференций, позволит существенно снизить экологическую нагрузку на территории и непрофильные порты.

«Проект строительства современного специализированного морского терминала Суходол позволит вывести подобную производственную деятельность за пределы населенных пунктов, а современная техника, предусмотренная проектом, – минимизировать экологические риски в непосредственной близости от самого терминала», - пояснили в пресс-службе.

СДС реализует проект в Суходоле с 2012 года. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы. В мае 2017 года администрации Приморья сообщила, что СДС возобновляет реализацию проекта. Объем инвестиций в строительство оценивался тогда уже в 30 млрд рублей. По данным на май 2017 года, в рамках проекта спроектированы два причала длиной более 640 метров и необходимые производственные мощности, в том числе железнодорожная ветка протяженностью почти 11 км от станции Смоляниново. ООО «Морской порт «Суходол» зарегистрировано в декабре 2012 года в с. Романовка Шкотовского района Приморского края с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В настоящее время 100% уставного капитала компании принадлежит АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз».

«Строительство портовой инфраструктуры в Подъяпольском сельском поселении – порт «Вера» и в бухте Суходол - потребуют строительства новых дорог и железнодорожных веток. Соответственно, необходимо внести изменения в генплан района», – отмечали ранее в департаменте градостроительства Приморского края.

Отметим, что по данным властей, началу работ по проекту «Суходол» препятствовал запрет Минобороны, к землям которого относится данный участок. В то же время уже есть договоренность с военным ведомством о поэтапном выводе участков из запретной зоны.

Третий - не лишний

Конкуренцию «Восточному порту» и проекту «Суходол» готовится составить группа «Колмар», основной владелец которой Сергей ЦИВИЛЕВ на прошлой неделе был назначен новым вице-губернатором Кемеровской области по промышленности. Участники рынка считают, что в перспективе г-н Цивилев может стать сменщиком кемеровского губернатора Амана ТУЛЕЕВА, который руководит регионом более 20 лет.

Группа компаний «Колмар» - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. «Колмар» строит два ГОКа в Якутии, а также морской угольный терминал в порту Ванино. 70% группы «Колмар» принадлежит экс-гендиректору УК «Колмар» Сергею Цивилеву, 30% - «Волга Груп» Геннадия ТИМЧЕНКО.

«У нас («Колмара» - Прим. авт.) две производственные мощности. Первая – ГОКи в городе Нерюнгри в Южной Якутии. Вторая – мы строим свой угольный терминал в бухте Мучка в Ванинском районе Хабаровского края. Это будет, наверное, самый мощный терминал в России. Объем его перевалки в год – 24 млн тонн с возможностью загрузки крупнотоннажных судов. Мы его строим с учетом всех экологических пожеланий со стороны органов власти. Количество уже привлеченных инвестиций составляет $1 млрд. С запуском порта их будет $2 млрд, которые мы привлекли на Дальний Восток», - cказала заместитель гендиректора УК «Колмар» Анна ЦИВИЛЕВА.

В 2018 году «Колмар» планирует увеличить добычу коксующегося угля на месторождениях в Якутии почти в полтора раза – до 6,5 млн тонн.

По словам г-на Цивилева, в качестве перевалочных пунктов «Колмару» в настоящее время приходится использовать угольные терминалы Приморского края, но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал компании «ВаниноТранс-

Уголь» (ВТУ), строительство которого дочерняя компания «Колмара» АО «ВТУ» планирует завершить в третьем квартале 2019 года.

«До него расстояние ближе - 2200 километров, это будет дешевле. До Приморского края - 2500 километров. Мы специально выбирали место для строительства терминала, которое было бы эффективным с точки зрения логистики», - цитирует Сергея Цивилева пресс-служба Минвостокразвития.

АО «ВТУ» приступило к строительству угольного терминала в июне 2017 года. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Уже сегодня «Колмар» думает о приобретении собственных вагонов для транспортировки угля на строящийся терминал.

«Мы будем приобретать вагоны - мы создали свою транспортную компанию. Сегодня все вагоны, которые мы используем, арендованные. Но к запуску терминала мы намерены обеспечить этими вагонами доставку нашего угля», - пояснил г-н Цивилев.

В настоящее время «Колмар» активно сотрудничает с РЖД по вопросу развития железнодорожных перевозок. Уже выделены инвестиции в размере 6,7 млрд рублей и запланирована реконструкция участка железной дороги от ст. «Нерюнгри-грузовая» до ст. «Бестужево», что позволит «Колмару» обеспечить вывоз всего объема добываемой холдингом в Якутии продукции.

Участники рынка отмечают, что на данный момент именно недостаточная мощность железной дороги является одним из сдерживающих факторов развития угольных терминалов.

Президент сказал «поехали»

Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе послания к Федеральному Собранию завил, что пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог за шесть лет должна вырасти в 1,5 раза - до 180 млн тонн. «Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий», - сказал глава государства.

Гендиректор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег БЕЛОЗЕРОВ считает, что увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, а также развитие подходов к портам потребует от 600 млрд до 1 трлн рублей. При этом вся инвестпрограмма РЖД до 2025 года составляет около 8-10 трлн рублей.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение к 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн - на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат составляет 554,1 млрд рублей (302,2 млрд рублей за счет РЖД).

КСТАТИ

Раджин остался без российского угля

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), владеющее угольным терминалом «Дальтрансуголь» в порту Ванино, прекратила поставки угля через северокорейский порт Раджин, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН.

СУЭК теперь предпочитает не рисковать и переходит на альтернативные маршруты поставок покупателям.

«Через порт Раджин СУЭК ранее поставляла уголь исключительно в Китай. Еще осенью 2017г. действие этих контрактов завершилось, они не продлевались, поскольку судовладельческие компании отказывались продолжать работать через порт Раджин, а также по причине увеличения объемов поставок угля на внутренний рынок России», - пояснил представитель СУЭК.

Проект Раджин изначально задумывался как межгосударственный, где Россия, Южная и Северная Кореи должны были стать равными участниками. К настоящему времени потенциал проекта не достигнут, в том числе и по причине выхода из проекта южнокорейской стороны из-за внешнеполитических противоречий с Пхеньяном.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.Олег КЛИМЕНКО.