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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о неправомерных действиях при банкротстве
Фигуранта дела обвиняют в сокрытии имущества своей компании, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ка К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его размере либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
По версии следствия, преступление совершено генеральным директором ООО «Энергосбыт», основным видом деятельности которого являлись поставка электрической энергии гражданам, поставка электрической энергии юридическим лицам, покупка электрической энергии, в том числе получение электрической энергии.
В период с ноября 2014 года по март 2015 года фигурант совершил неправомерные действия при банкротстве указанного общества. Так, он сокрыл имущество, сведения о нем, его размере, а также передал имущество во владение иным лицам.
Тем самым был причинен крупный ущерб ООО «Энергосбыт», а также его кредиторам (ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «ДЭК»), на общую сумму в размере 8 млн. 150 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.
В ходе следствия причиненный ущерб компенсирован фигурантом в добровольном порядке.
Иван КРЫШАН.
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