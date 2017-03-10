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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о неправомерных действиях при банкротстве

10 Марта 2017, 14:13 | Приморье

Фигуранта дела обвиняют в сокрытии имущества своей компании, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ка К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его размере либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

По версии следствия, преступление совершено генеральным директором ООО «Энергосбыт», основным видом деятельности которого являлись поставка электрической энергии гражданам, поставка электрической энергии юридическим лицам, покупка электрической энергии, в том числе получение электрической энергии.

В период с ноября 2014 года по март 2015 года фигурант совершил неправомерные действия при банкротстве указанного общества. Так, он сокрыл имущество, сведения о нем, его размере, а также передал имущество во владение иным лицам.

Тем самым был причинен крупный ущерб ООО «Энергосбыт», а также его кредиторам (ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «ДЭК»), на общую сумму в размере 8 млн. 150 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.

В ходе следствия причиненный ущерб компенсирован фигурантом в добровольном порядке.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банкротство  энергосбыт 



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