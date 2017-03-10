www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.83 р. 100 JPY: 51.33 р.
EUR: 61.99 р. 10 CNY: 85.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

"Фрегат-2": надежно, просторно, комфортно!

10 Марта 2017, 12:00 | Приморье

К концу 2017 года ООО «Жилкапинвест» намерено ввести в эксплуатацию первый дом нового жилого комплекса «Фрегат-2» в районе ул. Нейбута во Владивостоке. Благодаря работе с ответственными подрядчиками и сотрудничеству с ведущими банками, застройщик предлагает покупателям квартир во «Фрегате-2» отличное сочетание качества и стоимости, пишет Деловая газета "Золотой Рог". 

В новом 25-этажном доме с фасадом из натурального кирпича существует огромный выбор квартир разной площади (от 25 до 75 кв. м) и планировки, с высокими потолками и большим количеством света. В каждой квартире имеется лоджия или балкон, а в некоторых пространства и света добавляют еще и многогранные эркеры. По желанию покупатель может приобрести квартиру с готовой высококачественной отделкой, причем свое будущее жилище можно уже сейчас «потрогать руками» в шоу-руме. А скоро будет открыт целый демоэтаж, где можно посмотреть все планировки будущих квартир.  Сейчас построено уже 17 этажей из 25-ти, а к вводу дома в эксплуатацию застройщик полностью благоустроит придомовую территорию, где, в отличие от типичных для Владивостока «точечных» проектов, есть большое количество современных детских и спортивных площадок и даже места для выгула собак.

ООО «Жилкапинвест» работает с ответственными подрядчиками, применяя в строительстве самые современные материалы. Конкурсный отбор подрядчиков обеспечивает лучшее сочетание цены и качества работ, позволяет строить быстро и без ущерба для результата. О ходе строительства и об использовании средств участников долевого строительства ООО «Жилкапинвест» ежеквартально отчитывается перед краевой Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Работа в рамках проекта «Фрегат-2» ведется по договорам участия в долевом строительстве с соблюдением всех требований ФЗ №214. Устойчивое финансовое положение позволяет застройщику предлагать различные акции, уменьшающие конечную стоимость жилья для покупателя. Приобретаемую квартиру можно оплатить как единовременно, так и в рассрочку или ипотеку: объекты «Жилкапинвеста» аккредитованы в крупнейших банках страны и края. Застройщик «Фрегата-2» - ключевой партнер Сбербанка и партнер ВТБ24, что делает квартиры еще более доступными для таких категорий, как молодые семьи, военнослужащие, студенты, пенсионеры. А современные системы учета тепла, воды и электроэнергии помогут владельцам жилья сэкономить на коммунальных платежах.

Досье "Золотого Рога": ООО «Жилкапинвест» занимается жилищным строительством в Приморском крае более 13 лет, входит в ТОП-10 застройщиков региона. В рамках первой очереди жилого комплекса «Фрегат» возведено три дома с квартирами общей площадью 55 тыс. кв. м.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: жилье  фрегат  строительство  жилкапинвест 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru