"Фрегат-2": надежно, просторно, комфортно!

К концу 2017 года ООО «Жилкапинвест» намерено ввести в эксплуатацию первый дом нового жилого комплекса «Фрегат-2» в районе ул. Нейбута во Владивостоке. Благодаря работе с ответственными подрядчиками и сотрудничеству с ведущими банками, застройщик предлагает покупателям квартир во «Фрегате-2» отличное сочетание качества и стоимости, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В новом 25-этажном доме с фасадом из натурального кирпича существует огромный выбор квартир разной площади (от 25 до 75 кв. м) и планировки, с высокими потолками и большим количеством света. В каждой квартире имеется лоджия или балкон, а в некоторых пространства и света добавляют еще и многогранные эркеры. По желанию покупатель может приобрести квартиру с готовой высококачественной отделкой, причем свое будущее жилище можно уже сейчас «потрогать руками» в шоу-руме. А скоро будет открыт целый демоэтаж, где можно посмотреть все планировки будущих квартир. Сейчас построено уже 17 этажей из 25-ти, а к вводу дома в эксплуатацию застройщик полностью благоустроит придомовую территорию, где, в отличие от типичных для Владивостока «точечных» проектов, есть большое количество современных детских и спортивных площадок и даже места для выгула собак.

ООО «Жилкапинвест» работает с ответственными подрядчиками, применяя в строительстве самые современные материалы. Конкурсный отбор подрядчиков обеспечивает лучшее сочетание цены и качества работ, позволяет строить быстро и без ущерба для результата. О ходе строительства и об использовании средств участников долевого строительства ООО «Жилкапинвест» ежеквартально отчитывается перед краевой Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Работа в рамках проекта «Фрегат-2» ведется по договорам участия в долевом строительстве с соблюдением всех требований ФЗ №214. Устойчивое финансовое положение позволяет застройщику предлагать различные акции, уменьшающие конечную стоимость жилья для покупателя. Приобретаемую квартиру можно оплатить как единовременно, так и в рассрочку или ипотеку: объекты «Жилкапинвеста» аккредитованы в крупнейших банках страны и края. Застройщик «Фрегата-2» - ключевой партнер Сбербанка и партнер ВТБ24, что делает квартиры еще более доступными для таких категорий, как молодые семьи, военнослужащие, студенты, пенсионеры. А современные системы учета тепла, воды и электроэнергии помогут владельцам жилья сэкономить на коммунальных платежах.

Досье "Золотого Рога": ООО «Жилкапинвест» занимается жилищным строительством в Приморском крае более 13 лет, входит в ТОП-10 застройщиков региона. В рамках первой очереди жилого комплекса «Фрегат» возведено три дома с квартирами общей площадью 55 тыс. кв. м.