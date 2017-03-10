Ипотека пошла в рост

Объем выданных ипотечных кредитов за январь 2017 года вырос на 18% по сравнению с январем 2016 года, говорится в сообщении Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В нем отмечается, что в январе 2017 года было выдано ипотечных кредитов на сумму в 73 млрд рублей.

«Опасения относительно падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными. В январе 2016 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 62 млрд руб. Снижение по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составило 12%», - говорится в материалах.

В них добавляется, что в январе-феврале 2017 года наблюдается беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов - Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%.