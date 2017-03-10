В случае начисления налогов до 100 рублей уведомление налогоплательщику уже не направляется

Оплата имущественных налогов, порядок получения извещений и сроки внесения положенных сумм в бюджет от частных лиц сегодня, наряду со стартовавшей в начале года декларационной кампанией, остаются темами наиболее актуальными для частных лиц. Об особенностях процесса оплаты налогов Деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель руководителя УФНС по Приморскому краю Надежда ЯН.

- К имущественным налогам относятся налог на имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц и земельный налог физических лиц. Они являются региональными и местными. Полностью зачисляются в консолидированный бюджет Приморского края. Следовательно, служат для целей решения социальных задач и иных актуальных вопросов края. Налогоплательщики могут ознакомиться со ставками и льготами по адресу www.nalog.ru/rn25/servic/tax/.

Если налогоплательщик имеет объекты налогообложения, и ему не пришло уведомление, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Так случается, что уведомления не доходят до адресата, поскольку он прописан, но не проживает по месту регистрации. Второй вариант - воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно распечатать налоговое уведомление и платежные документы к нему.

Кстати, с 2015 года изменился порядок направления гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Теперь, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.

Физические лица, которые никогда не получали налоговые уведомления и не уплачивали имущественные налоги по имеющимся у них объектам имущества, это недвижимость, транспортные средства, начиная с 1 января 2015 года обязаны были представить в налоговые органы сведения о таком имуществе.

И теперь о налоговых льготах. Перечень категорий физических лиц, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических лиц, не изменился и в настоящее время уточнен и установлен главой 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц».

С 2015 года льготу можно получить только за один объект каждого вида недвижимости по выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник имеет три квартиры и дачу, то он имеет право на льготу при уплате налога за дачу и только одну из своих квартир.

Одновременно Налоговым кодексом (31 главой НК РФ) не предусмотрены льготы в виде полного освобождения от земельного налога.

Вместе с тем НК РФ определены категории налогоплательщиков, для которых на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы по земельному налогу на необлагаемую сумму в размере 10 тыс. рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Дополнительные льготы по земельному налогу и налогу на имущество устанавливаются нормативными правовыми актами органов муниципальных образований. То есть все решают на местах.

По земельному налогу порядок получения льготы остается прежним, то есть налогоплательщик, имеющий право на льготу, представляет в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Порядок получения льготы по налогу на имущество немного изменился. Теперь наряду с заявлением о предоставлении льготы необходимо также в налоговый орган предоставить уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких объектов недвижимости одного вида).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@, её можно получить в любом налоговом органе либо обратившись к любой правовой программе. Пользователи «Личного кабинета» могут направить уведомление о выборе льготного объекта воспользовавшись данным сервисом.

Отметим, если уведомление налогоплательщиком не было подано в налоговый орган, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

В целях корректного проведения массового расчета имущественных налогов за 2016 год заявления на предоставление льготы необходимо предоставить до 1 апреля 2017 года.

С 1 января 2015 года в Приморье ставки транспортного налога в соответствии с Законом Приморского края от 28.11.2002 N 24-КЗ «О транспортном налоге» (в редакции от 26.11.2014 № 500-КЗ) увеличились в 1,2-1,9 раза в зависимости от категории транспортных средств и срока их использования. В связи с этим налогоплательщики получили налоговые уведомления, в которых налог за 2015 год рассчитан уже по увеличенным ставкам.

И последнее. По всем вопросам, которые касаются каких-то неточностей или ошибок в налоговом уведомлении, налогоплательщикам необходимо лично обратиться в инспекцию по месту учета объектов налогообложения либо через «Личный кабинет».

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА.