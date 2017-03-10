Визу в Свободный порт Владивосток выдаст компьютер

Упрощенный визовый режим на территории Свободного порта Владивосток может заработать уже с 1 июля

В Приморье ожидают, что получить электронную визу в Свободный порт Владивосток иностранные граждане смогут уже с 1 июля. Об этом заявил первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ в интервью в рамках специального проекта ГТРК «Владивосток» «Новая экономика Приморья».

По мнению заместителя главы региона, упрощенный порядок получения визы значительно увеличит экономическую активность в крае.

«Безусловно, это важнейшая мера, которая была заявлена дополнительной опцией в проекте закона о Свободном порте Владивосток, и она напрашивалась сама собой, вслед за экономическими и инфраструктурными преференциями. Долго работали над формулировками, 1 марта этот законопроект был одобрен Советом Федерации, с 1 июля ожидаем, что он полноценно начнет работать. Безусловно, возможность быстро оформить визу в страну очень важна для инвесторов. Мы ожидаем, что это даст дополнительный стимул как для существующих резидентов, так и для новых», - заявил Василий Усольцев.

По словам первого вице-губернатора, использование новых инструментов поддержки бизнеса позволит Приморью стать самым конкурентным регионом в АТР.

«Именно эту цель мы преследовали, когда разрабатывали новые законы и другие меры по упрощению ведения бизнеса. Проанализировав опыт соседних стран, мы сделали наши преференции максимально конкурентными. В совокупности с такими преимуществами, как выгодное географическое положение и развитая инфраструктура региона, а также упрощенный порядок получения визы, они позволят нам успешно интегрироваться в АТР. Благодаря реализации проектов в ТОР и Свободном порту Владивосток, мы рассчитываем, что за 10 лет региональный продукт вырастет в 2,5 раза», - подчеркнул Василий Усольцев.

Отметим, ранее в Минвостокразвития сообщалось, что упрощенным визовым режимом в рамках Свободного порта Владивосток смогут воспользоваться гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русском в Приморье 6-7 сентября.

В работе по внедрению нового порядка получения визы на территорию Свободного порта Владивосток задействованы несколько федеральных министерств и ведомств. Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязи разработает алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учета. Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оснастить пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

Напомним, турпоток в Приморье иностранных граждан за последние пять лет вырос в семь раз. По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.

«Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока. В ближайшие годы здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища - академии имени Агриппины Вагановой. У нас есть на что посмотреть, в Приморье проходят важнейшие для всей страны мероприятия. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов, общий же турпоток составил более трех миллионов человек. Упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток позволит кратно увеличить эти цифры», - подчеркнул губернатор края.

Досье "Золотого Рога": Федеральный закон предусматривает для граждан иностранных государств, прибывших в Российскую Федерацию через пункты пропуска через госграницу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток, оформление без консульского сбора однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток, устанавливая при этом, что свободное перемещение по территории России для указанных лиц возможно только в границах того субъекта Российской Федерации, через который осуществлен въезд. Выезд указанных лиц осуществляется также через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

Евгений СИДОРОВ.