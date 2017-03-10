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Визу в Свободный порт Владивосток выдаст компьютер
Упрощенный визовый режим на территории Свободного порта Владивосток может заработать уже с 1 июля
В Приморье ожидают, что получить электронную визу в Свободный порт Владивосток иностранные граждане смогут уже с 1 июля. Об этом заявил первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ в интервью в рамках специального проекта ГТРК «Владивосток» «Новая экономика Приморья».
По мнению заместителя главы региона, упрощенный порядок получения визы значительно увеличит экономическую активность в крае.
«Безусловно, это важнейшая мера, которая была заявлена дополнительной опцией в проекте закона о Свободном порте Владивосток, и она напрашивалась сама собой, вслед за экономическими и инфраструктурными преференциями. Долго работали над формулировками, 1 марта этот законопроект был одобрен Советом Федерации, с 1 июля ожидаем, что он полноценно начнет работать. Безусловно, возможность быстро оформить визу в страну очень важна для инвесторов. Мы ожидаем, что это даст дополнительный стимул как для существующих резидентов, так и для новых», - заявил Василий Усольцев.
По словам первого вице-губернатора, использование новых инструментов поддержки бизнеса позволит Приморью стать самым конкурентным регионом в АТР.
«Именно эту цель мы преследовали, когда разрабатывали новые законы и другие меры по упрощению ведения бизнеса. Проанализировав опыт соседних стран, мы сделали наши преференции максимально конкурентными. В совокупности с такими преимуществами, как выгодное географическое положение и развитая инфраструктура региона, а также упрощенный порядок получения визы, они позволят нам успешно интегрироваться в АТР. Благодаря реализации проектов в ТОР и Свободном порту Владивосток, мы рассчитываем, что за 10 лет региональный продукт вырастет в 2,5 раза», - подчеркнул Василий Усольцев.
Отметим, ранее в Минвостокразвития сообщалось, что упрощенным визовым режимом в рамках Свободного порта Владивосток смогут воспользоваться гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русском в Приморье 6-7 сентября.
В работе по внедрению нового порядка получения визы на территорию Свободного порта Владивосток задействованы несколько федеральных министерств и ведомств. Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязи разработает алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учета. Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оснастить пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.
Напомним, турпоток в Приморье иностранных граждан за последние пять лет вырос в семь раз. По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.
«Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока. В ближайшие годы здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища - академии имени Агриппины Вагановой. У нас есть на что посмотреть, в Приморье проходят важнейшие для всей страны мероприятия. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов, общий же турпоток составил более трех миллионов человек. Упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток позволит кратно увеличить эти цифры», - подчеркнул губернатор края.
Досье "Золотого Рога": Федеральный закон предусматривает для граждан иностранных государств, прибывших в Российскую Федерацию через пункты пропуска через госграницу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток, оформление без консульского сбора однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток, устанавливая при этом, что свободное перемещение по территории России для указанных лиц возможно только в границах того субъекта Российской Федерации, через который осуществлен въезд. Выезд указанных лиц осуществляется также через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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