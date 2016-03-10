"Сумма" призвала в порт Владивосток варяга

Группа «Сумма» нашла замену досрочно покинувшему кресло гендиректора ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую «Суммой» Транспортную группу FESCO) Валерию МЕСТУЛОВУ. Контракт сроком на один год подписан с Заирбеком ЮСУПОВЫМ, ранее возглавлявшим другой дальневосточный проект «Суммы» - ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Новый глава порта далек от портового бизнеса, но является земляком владельцев «Суммы» братьев МАГОМЕДОВЫХ, а это несомненный плюс.

Заирбек Юсупов родился в 1969 году. В 1991-м окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, в 2004 году - Московскую академию экономики и права. C 2004 по 2009 годы занимал должность начальника нефтеперекачивающей станции «Самар» ОАО «Черномортранснефть», работал в системе Центробанка России. Затем перебрался в Якутию, где задержался почти на семь лет (ЯТЭК Заирбек Камильевич возглавлял с февраля 2012 года по декабрь 2015 года).

На прошлой неделе совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO) прекратил полномочия главы компании Константина СОКОЛОВА и назначил президентом FESCO Александра ИСУРИНА, ранее занимавшего должность старшего вице-президента по коммерческой работе. Затем уже наблюдательный совет ВМТП с 29 февраля досрочно прекратил полномочия гендиректора Константина Соколова и расторгнул с ним трудовой договор от 27 ноября 2015 года. До этого Константин Соколов совмещал должности президента FESCO и гендиректора ВМТП.

Стоит отметить, что после ухода из ВМТП «отцов-основателей» в лице Михаила РОБКАНОВА и Вячеслава ПЕРЦЕВА порт так и не обрел стабильности на руководящем мостике. Ни при Сергее ГЕНЕРАЛОВЕ (экс-владелец FESCO), ни при сменившей его группе «Сумма». То ли портовые кадры за последние годы сильно поредели, то ли особого желания рулить универсальным портом никто не испытывал, то ли владельцы выдвигали к претендентам трудновыполнимые требования.

Казалось, выход был найден год назад, когда «Сумме» удалось вернуть в ВМТП Валерия Местулова.

Досье "Золотого Рога": Валерий Местулов родился в 1959 году в Воронежской области. В 2001-2004 годах работал в должности заместителя генерального директора ОАО «Восточный порт». В августе 2004 года создал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК), которое возглавлял с октября 2004 года по ноябрь 2005 года. Затем занимал должность советника генерального директора компании «Северстальтранс». 3 июля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), которое работало на территории ВМТП. После прихода в ВМТП FESCO Валерий Местулов покинул порт, после чего работал гендиректором ООО «Моби Дик» (контейнерный терминал в Кронштадте, входит в группу Global Ports) и ООО «Логистический парк «Янино» (Ленинградская область), занимался стратегией развития сухих терминалов группы компаний «Н-Транс». Пока не вернулся в ООО «ВСК» в марте 2012 года.

Какие точно задачи были поставлены перед Валерием Местуловым группой «Сумма», так и осталось тайной (за без малого за год работы Валерия Евгеньевича ему так ни разу и не удалось дать интервью Деловой газете «Золотой Рог», хотя он этого очень хотел. - Прим. авт.). Но работалось топ-менеджеру не совсем сладко. «Местулов привык принимать решения самостоятельно и в соответствии со своим видением проблемы. Это как раз и есть сильные стороны Местулова-менеджера. А в ВМТП ему приходилось постоянно принимать указания свыше. Плюс он был достаточно ограничен в полномочиях. Но в стивидорном бизнесе такой образ работы ни к чему хорошему не приводит: здесь надо быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию. Тем более на фоне кризиса. И все же при Местулове порт показывал нормальные результаты. Но работать ему было довольно сложно», - говорит источник «Золотого Рога» в стивидорном бизнесе.

Отвечая на вопрос «Что вам лично дала работа в Якутии?», Заирбек Юсупов заявил, что республика стала для него вторым домом. «Нисколько не жалею, что попал сюда. Здесь я обрел много новых друзей. Как-то раз мама спросила меня: какие люди живут в Якутии? Я ответил, что хорошие люди, и не покривил душой. Ведь человеческие качества не зависят от того, где живет человек», - сказал топ-менеджер. Остается надеяться, что от работы во Владивостоке у Заирбека Камильевича останутся не менее приятные воспоминания.

Досье "Золотого Рога": ВМТП - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. В настоящее время 68,379% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, контролируется ПАО «ДВМП». FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.