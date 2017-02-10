Заместитель генпрокурора России лично предупредил застройщиков Приморья

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин вынес предупреждения нескольким застройщикам Приморья, ведущим строительство с привлечением денежных средств граждан, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Защиту прав дольщиков обсудили на межведомственном совещании в прокуратуре края накануне, 9 февраля. В совещании принял участие Губернатор региона Владимир Миклушевский.

В последние годы в Приморье наблюдается устойчивая тенденция роста темпов жилищного строительства с привлечением средств граждан. На сегодняшний день в крае строятся 99 объектов долевого строительства, заключено более пяти тысяч договоров, общий объем привлеченных средств граждан составляет почти 17 миллиардов рублей. По данным прокуратуры Приморского края, нарушения застройщиками допускаются на всех этапах строительства.

«В 2016 году органами прокуратуры края в указанной сфере выявлено более 100 нарушений закона. В целях их устранения внесено 29 представлений, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в суд предъявлено два исковых заявления, объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорской проверки по факту нарушения ИСК «Партизанскстрой» имущественных прав участников долевого строительства многоквартирных домов возбуждено и расследуется уголовное дело», – отметила начальник управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры Приморского края Юлия Силакова.

Вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов подчеркнул, что за последние годы благодаря слаженной работе исполнительной власти и правоохранительных органов удалось ввести в эксплуатацию ряд проблемных объектов. На сегодняшний день на контроле Администрации региона находятся еще восемь долгостроев.

«По достройке каждого из них разработаны дорожные карты, регулярно проводятся выездные совещания с представителями застройщиков и сетевых организаций. На нескольких застройщиков заведены уголовные дела. При нашем участии на ряде проблемных объектов сменился застройщик, и дома активно строятся. В прошлом году также была решена проблема обманутых дольщиков Партизанска. По поручению Губернатора разработан и принят краевой закон, согласно которому люди получат компенсации на покупку нового жилья соразмерно вложенным в долгострои средствам. Порядок предоставления выплат уже утвержден, до конца первого полугодия планируем закрыть этот вопрос», – доложил замглавы региона.

О том, какие меры по предупреждению появления проблемных объектов предпринимаются в Приморье, доложил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко.

«На сегодняшний день на территории края привлекают средства дольщиков для строительства 55 компаний, каждая из них – на контроле у инспекции. Наши специалисты провели 114 выездных проверок возводимых объектов, а также регулярно анализировали отчетность и проектные декларации застройщиков для своевременного принятия мер. Особое внимание уделяется целевому использованию денежных средств дольщиков. По итогам проверок составлено 163 протокола, возбуждено 14 исполнительных производств, в случае выявления грубых нарушений материалы проверок направляем в правоохранительные органы», – отметил руководитель ведомства.

Кроме того, участникам долевого строительства разъясняются правовые механизмы. На странице инспекции размещена памятка, содержащая пошаговый механизм, а также реестр недобросовестных застройщиков, добавил Михаил Заиченко.

«Также регулярно проводятся семинары для участников строительного рынка, в том числе по изменениям в законодательстве, эффективно работает межведомственная комиссия. Об эффективности проводимой работы свидетельствует и тот факт, что с 2011 года в регионе не зафиксировано появление новых проблемных объектов», – подчеркнул он.

Владимир Миклушевский акцентировал, причина возникновения большинства долгостроев и обманутых дольщиков – несовершенство федерального законодательства, регулирующего сферу долевого строительства, до недавних пор.

«Федеральный закон № 214 до корректировок не защищал права дольщиков, это надо признать. Среди причин появления обманутых дольщиков превалируют отсутствие регистрации договоров долевого участие и, как следствие, двойные продажи, и воровство, когда застройщик попросту крадет средства дольщиков. Каждый такой случай – это работа в ручном режиме, помогаем точечными решениями. Но хочу отметить, среди тех, кто украл, ни один еще не лишен свободы. Нарушен базовый принцип правосудия о неотвратимости наказания», – заявил глава региона.

По словам заместителя Генерального прокурора России Юрия Гулягина, необходимы эффективные превентивные меры, чтобы не допускать таких ситуаций. По его мнению, следует начинать работу с момента подачи компанией заявки на строительство, оценивать ее состоятельность выполнить взятые на себя обязательства.

Юрий Гулягин отметил, что благодаря главе Приморья работа в сфере защиты прав дольщиков в крае ведется системно и целенаправленно, но необходимо повысить интенсивность и эффективность проверочных мероприятий, проводимых региональной инспекцией.

Владимир Миклушевский, в свою очередь, поручил инспекции госстройнадзора активнее работать с правоохранительными органами и ежемесячно докладывать о результатах.

По итогам заседания заместитель Генерального прокурора сделал предупреждения о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства ряду строительных компаний Приморья. Юрий Гулягин потребовал исполнения действующего законодательства в полном объеме и предупредил застройщиков о более строгой ответственности в случае неисполнения предписаний. Зампрокурора подчеркнул, необходимо решительно пресекать факты ухода застройщиков от ответственности путем искусственного создания предпосылок к ухудшению финансового состояния организации.

Отметим, в 2016 году инспекция госстройнадзора Приморья провела почти две тысячи проверок, составила около тысячи протоколов о нарушениях. Общая сумма наложенных на застройщиков штрафов превысила 27 миллионов рублей.

Напомним, за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. В этом году планируется завершить строительство еще четырех проблемных объектов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.