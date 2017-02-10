37 объектов недвижимости Владивостока стали обладателями адресов

Это объекты капитального строительства - строящиеся или уже сданные в эксплуатацию, а также земельные участки. Работу ведут специалисты отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«В январе в рамках предоставления администрацией города муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» к нам поступило 46 заявлений о присвоении адреса, - сообщила Ольга Борисова, заместитель начальника отдела. - На основании поступивших заявлений управлением градостроительства и архитектуры принято 37 положительных решений о присвоении адреса объектам капитального строительства (речь идет о многоквартирных жилых домах, административных зданиях, жилых домах) и земельным участкам».

Многоквартирному дому, строительство которого ведет компания «Каньон», присвоен адрес: Владивосток, ул.2-я Поселковая, 3в.

Официальный адрес теперь есть и у объекта капитального строительства «Гостинично-торговый комплекс» на улице Ладыгина: Владивосток, ул. Ладыгина, 7.

Также присвоен адрес многоквартирному дому, который строит компания «Южная долина»: Владивосток, ул. Мысовая, 7в.

Имя дано и первой в этом году улице. Постановлением администрации Владивостока от 31.01.2017 №226 присвоено наименование улице Саврасова. Она находится в Советском районе рядом с трассой "Океанская - бухта Лазурная" и улицами Шевченко, Яхтовой и Штормовой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.