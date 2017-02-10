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Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
Новая социальная услуга позволит жителям Владивостока чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.
В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.
Во Владивостоке устройство «Кнопка жизни» можно приобрести в центре продаж и обслуживания «Ростелекома», расположенном по адресу Луговая 18.
Ключевые функции «Кнопки жизни»:
• Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;
• Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;
• Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;
• Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.
Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь.
«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.
Досье "Золотого Рога": «Кнопка жизни» — сервис №1 в России в области дистанционного мониторинга ключевых жизненных показателей, удаленного патронажа и экстренного вызова помощи, который помогает сотням тысяч российских семей в любой точке страны быть спокойными за своих близких. Компания была создана в 2011 году, получив поддержку Правительства РФ и фонда ФРИИ, уже к 2014 году насчитывала более 10 000 абонентов. После чего проект был представлен В.В. Путину и была получена его поддержка («технологии предоставления оперативной медико-социальной помощи»). На сегодняшний день число абонентов «Кнопки Жизни» превышает 30 000 и запущен проект «Кнопка Жизни для детей». «Кнопка Жизни» является новатором на рынке мобильной медицины в России и продолжает стремительно развиваться. Задача компании — предоставить надёжный сервис по мониторингу местоположения и жизненных показателей абонентов.
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