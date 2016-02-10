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Приморье перевело "рыбные" стрелки на весь регион
Концепция создания рыбопромышленного комплекса в Приморском крае стала основой представленного Россрыболовством Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам заместителя главы региона, концепция Приморского рыбопромышленного комплекса, подготовленная консорциумом ведущих международных и российских исследовательских институтов, взята за основу Дальневосточного кластера. В него войдут условные дивизионы: Приморский, Сахалинский, Курильский и Камчатский. Каждый имеет свою специфику и направленность.
Так, Приморью отведена роль центра логистики и рыбопереработки. На первом этапе реализации проекта здесь предлагается провести реконструкцию и увеличить холодильные мощности действующих портов - Владивостокский морской рыбный порт, «Далькомхолод», «ДМП-Порт» - и запустить несколько новых проектов.
Сергей Сидоренко акцентировал, что разработчики планируют следующие механизмы господдержки: ТОРа, cвободного порта, субсидии предприятиям, осуществляющим инвестиционные проекты, а также предоставление права на вылов пяти процентов из 20 процентов квот на инвестиционные цели.
Отметим, заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК поблагодарил администрацию Приморского края за проделанную работу и выразил надежду на поддержку представленной концепции Росрыболовства, которая разрабатывается с участием Минвостокразвития.
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