Приморье перевело "рыбные" стрелки на весь регион

Концепция создания рыбопромышленного комплекса в Приморском крае стала основой представленного Россрыболовством Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя главы региона, концепция Приморского рыбопромышленного комплекса, подготовленная консорциумом ведущих международных и российских исследовательских институтов, взята за основу Дальневосточного кластера. В него войдут условные дивизионы: Приморский, Сахалинский, Курильский и Камчатский. Каждый имеет свою специфику и направленность.

Так, Приморью отведена роль центра логистики и рыбопереработки. На первом этапе реализации проекта здесь предлагается провести реконструкцию и увеличить холодильные мощности действующих портов - Владивостокский морской рыбный порт, «Далькомхолод», «ДМП-Порт» - и запустить несколько новых проектов.

Сергей Сидоренко акцентировал, что разработчики планируют следующие механизмы господдержки: ТОРа, cвободного порта, субсидии предприятиям, осуществляющим инвестиционные проекты, а также предоставление права на вылов пяти процентов из 20 процентов квот на инвестиционные цели.

Отметим, заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК поблагодарил администрацию Приморского края за проделанную работу и выразил надежду на поддержку представленной концепции Росрыболовства, которая разрабатывается с участием Минвостокразвития.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.