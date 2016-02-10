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В Приморском крае расширят сеть авиамаршрутов
В Приморье планируют увеличить количество региональных авиамаршрутов. Об этом заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совещании по развитию внутренней авиации, которое прошло в Кавалеровском районе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сегодня в Приморье самолеты DHC-6 перевозят пассажиров уже по восьми маршрутам: из Владивостока в Кавалерово, Дальнереченск, Дальнегорск, Пластун, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую и Единку. Также два раза в неделю выполняется региональный рейс - из Кавалерова в Хабаровск.
По словам генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина СУХОРЕБРИКА, авиамаршруты очень популярны у жителей края.
«Каждый самолет летает по 150 часов в месяц, это практически все светлое время суток. В 2014 году мы перевезли шесть тысяч пассажиров, а в 2015-м - уже 26,5 тысяч человек. При расширении программы мы можем охватить авиаперевозками не только север, но и южные территории края», - отметил он.
При расширении авиамаршрутов можно закрыть авиаперевозками 23 населенных пункта края, в том числе Арсеньев, Лазо, Спасск-Дальний, Преображение, поселок Восток. Рассматривается возможность полетов и в такие отдаленные уголки Приморья, как Красный Яр.
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