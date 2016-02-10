Аграрии Приморья теряют региональную поддержку

Cитуация, сложившаяся в прошлом году с выплатой средств из бюджета в Приморье, привела к существенному снижению уровня господдержки сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, поставило ряд производителей на грань выживания и грозило замораживанием проектов развития, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На совещании Союза животноводов Приморья предполагалось рассмотрение наиболее сложных в условиях экономического спада проблем отрасли и вопросов бюджетного финансирования сельхозпроизводителей.

Но журналистам так и не удалось услышать обсуждение, поскольку руководство общественной организации выступило против их присутствия. Председатель Союза животноводов Сергей РЕДЬКИН не стал называть конкретные причины отказа.

На совещании также присутствовал вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, покинувший его первым.

«Очень важно услышать друг друга (!) и прийти к конструктивному пониманию, - пояснил вице-губернатор Деловой газете «Золотой Рог». - Другое дело - есть современные требования. И это, наверное, кризисные условия диктуют: подписанные соглашения должны носить характер взаимных обязательств с точки зрения сдерживания роста цен на продукцию, производимую нашими животноводческими предприятиями. Я думаю, что это может быть в какой-то резолюции Союза животноводов реализовано. В условиях кризисных явлений нам надо стремиться к тому, чтобы продукция была доступнее для покупателей. И мы договорились о том, что будем работать вместе с ними и с торговыми сетями. Если Союз животноводов примет решение по сдерживанию цен на свою продукцию как сырье, понятно, что мы в этот процесс должны вовлечь и торговые сети, чтобы они принимали справедливые торговые надбавки».

А между тем, судя по информации, поступившей после совещания, вопросы бюджетного финансирования были ключевыми. Детали этого обсуждения остались под завесой тайны. Сергей Редькин лишь сказал после трехчасовой работы совещания, что те параметры поддержки производства литра молока, которые были заложены в бюджет, исполнены в полном объеме. По другим недофинансированным в прошлом году статьям был получен ответ о том, что задолженность перед получателями перенесена на этот год и хозяйства получат субсидии до апреля-месяца.

Кстати, по словам фермеров края, из числа получателей субсидии на производство литра молока не так давно были исключены крестьянско-фермерские хозяйства. Это решение было принято по предложению Союза животноводов, среди членов которого нет представителей КФХ. Таким образом, в усложнившихся экономических условиях и нехватки денег эта поддержка осталась исключительно для сельхозпредприятий, из которых, собственно, и состоит Союз животноводов.

В то же время среди сельхозпроизводителей в последние годы неоднократно звучало мнение о необходимости адаптации госпрограммы по сельскому хозяйству к целям развития, а не поддержки существующего производства. Как известно, далеко не все сельхозпредприятия, в том числе члены Союза животноводов, имеют проекты развития. В этой связи наблюдатели отмечают, пожалуй, единственного производителя в молочной животноводческой отрасли, который активно развивает производство и наращивает поголовье, - это компания «Грин Агро». В некоторых случаях и более мелкие производители пытаются закупать коров или строить новые объекты, создавая базу для расширения производства, например строительство нового коровника в СХПК «Новолитовское». Всегда ли эти производители оказываются в приоритете при распределении господдержки?

Кроме того, упорные слухи и обсуждения среди сельхозпроизводителей итогов этого совещания обращают снимание на парадоксальность еще одного из предложений, звучавших на нем от Союза животноводов. Это предложение о том, чтобы суммы денег для сельхозпроизводителей, рассчитанные на год, были выданы им в первом полугодии в полном объеме. «Это значит, что если во второй половине года появится новый производитель, или какое-то хозяйство решит завести дополнительно поголовье коров, или вырастут у него надои, то есть произойдут любые возможные изменения, то профинансировать это будет невозможно», - пояснил сельхозпроизводитель.

У тех участников мероприятия, кто поделился своим мнением с Деловой газетой «Золотой Рог» об итогах совещания, сложилась неоднозначная оценка перспектив в новом году. В целом, по их словам, концептуально в плане господдержки ничего не поменялось. На каком уровне была запланирована господдержка в прошлом году, на том она осталась и в этом году. И со стороны краевой власти участие в этом разговоре было скорее попыткой выслушать и успокоить бизнес, что, собственно, в какой-то степени, можно сказать, удалось. По крайней мере, в настроениях тревоги было заметно меньше, чем полтора месяца назад. Директор сельхозпредприятия «Артемовское» Вячеслав КОСТЯНОЙ считает, что ситуация в животноводстве стабильная, и выражает надежду на то, что сохранится рынок сбыта и производство будет расти. А директор ЗАО «Новое время» Андрей БУЧИРИН полагает, что животноводов ждет тяжелый год. И хоть совещание не добавило оптимизма, но все же сельхозпроизводители почувствовали, что есть какое-то понимание их проблем.

«Мы, как лягушки, щеки надуваем, чтобы выглядеть больше, чем мы есть. Сегодня мы, все животноводы Приморского края вместе, тянем в лучшем случае на пару белорусских колхозов. Моя позиция такова: при той поддержке, которая сегодня есть, развития животноводства не будет. Ситуация кардинально меняется на глазах и не в пользу производителя. Даже те письма, которые мы сейчас получили от администрации муниципалитета по увеличению стоимости аренды земли в три раза, говорят об этом. Руководители отрасли, вице губернатор С. П. Сидоренко оказываются просто заложниками этой ситуации. Те жалкие крохи поддержки, которые предусмотрены, далеко не покрывают изменения в экономической ситуации. Цену на молоко поднять мы, естественно, не сможем. Сократить издержки производства уже некуда. И даже при самой высокой эффективности в животноводстве сегодня условий нет для успешного развития» - подвел итог этому мероприятию директор СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.