Туристов в Свободный порт Владивосток будут завлекать арт-турами и паломническими экскурсиями

В 2015 году въездной турпоток в Приморье составил 484 тыс. иностранных туристов, внутренний достиг 2,2 млн человек. Учитывая перспективы Свободного порта Владивосток (СПВ), число туристов обязано расти, но край уже столкнулся с проблемой кадрового обеспечения туристской деятельности, в том числе с нехваткой профессиональных гидов. Сегодня Приморью необходимо не менее ста квалифицированных экскурсоводов, владеющих иностранными языками. Не менее остро стоит и вопрос качества обслуживания, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В каком состоянии находятся туробъекты региона, как бороться с неквалифицированными экскурсоводами и нелегальной экскурсионной деятельностью, как оценивают иностранцы туристический потенциал края и что может стать веским поводом для посещения Владивостока - эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе «Условия совершенствования экскурсионной деятельности на туристском рынке Приморского края».

Мероприятие организовано ДВФУ, НП «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию» и АНО «Туристско-информационный центр ПК», при поддержке администрации Приморского края и Экспертного совета по туризму при губернаторе Приморского края.

«Необходимость постоянно действующей дискуссионной площадки по развитию экскурсионной деятельности края в форме диалога общественности, бизнеса и власти назрела давно, надеюсь, этот круглый стол станет первой ласточкой, - отметила исполнительный директор НП «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию», зампредседатель экспертного совета по туризму при губернаторе Приморья Ирина КУШНАРЕВА. – Насколько актуально такое взаимодействие, показывает свежий пример: в настоящий момент Минтруда предложило упростить процедуру трудоустройства временных иностранных работников в сфере обслуживания и обеспечения туристской деятельности, обеспечив свободный доступ к таким должностям, как гид-переводчик, директор средства размещения, организатор путешествий и экскурсий и т.д. Это подрывает отечественный турбизнес и идет вразрез с общим трендом развития туризма в стране. Подобные проекты должны быть предметом широкого обсуждения общественности и в конечном итоге недопустимы до внедрения».

Проблем, по словам эксперта, накопилось много. Одна из наиболее острых - недостаточный уровень контроля и регулирования экскурсионной деятельности в крае. К сожалению, сегодня широко практикуется нелегальная или полулегальная деятельность лиц, не имеющих знаний ни по содержанию экскурсии, ни по технологии и безопасности ее проведения, что наносит вред добросовестным участникам рынка и дискредитирует имидж Приморья. Не менее остро стоит и вопрос необходимости принятия единого кадастрового паспорта г. Владивостока с описанием структуры землепользования объектов природного и культурного наследия и инфраструктуры и участков потенциального инвестирования. Кроме того, нужно разработать положение о реестре туристских ресурсов в муниципалитетах края с целью систематизации сведений о расположенных на их территориях туристистических ресурсах.

Повод для знакомства с городом

«По статистике, 10% круизных туристов, прибывая во Владивосток, не сходят на берег. Возможно, потому что не видят повода для знакомства с городом? – задает резонный вопрос замдиректора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана РУСНАК. - Таким поводом может стать уровень художественных коллекций в галереях и музеях приморской столицы. И мы мечтаем о том, чтобы наша галерея – ведущий художественный музей края - попала во все экскурсионные маршруты, ведь нам есть что показать - подлинники произведений русской школы живописи, западного европейского искусства. В то же время, называя Владивосток «самой близкой Европой», соседи по АТР пока не воспринимают его в качестве города европейской культуры, и мы пытаемся преломить ситуацию. Один из проектов, который должен этому способствовать, - арт-тур одного дня «Владивосток - город русской и европейской культуры», связывающий галерею с Театром оперы и балета и историческим центром Владивостока». В этом году приморская столица примет пять круизных лайнеров, и галеристы рассчитывают хотя бы часть туристов привести в свои выставочные залы.

Директор Приморского государственного объединенного музея им. Арсеньева Виктор ШАЛАЙ поделился опытом создания при музее экскурсионного бюро «Время города», которое всего за два сезона охватило более 5 тыс. жителей и гостей Владивостока, а также призвал краевые и городские власти способствовать «открытию» для горожан и туристов интересных ведомственных музеев, чтобы расширить музейную карту приморской столицы.

О готовности Владивостокской епархии Русской православной церкви стать полноправным участником туристического процесса рассказал иерей Димитрий ВИНОКУРОВ, предложивший разработать паломнические экскурсии по храмам Владивостока и Приморья, в том числе посвященные Порт-Артурской иконе Божией Матери, которая оберегает Дальний Восток, и включить мероприятия, проводимые епархией, например возрождаемые рождественские и пасхальные гулянья, в краевой календарь событийного туризма.

Глазами гостей

Можно строить какие угодно планы, рассчитывая увеличить въездной поток туристов, но что по этому поводу думают сами иностранцы, живущие на территории Приморья?

Директор представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) в г. Владивостоке г-жа Чо Юн Ми рассказала, что Приморье у ее соотечественников на слуху (многие знают и о переселении корейцев в край еще в 1860-х, и о депортации корейцев во времена СТАЛИНА в Среднюю Азию), но при этом мало кто понимает, что конкретно включает эта территория, и нередко под Приморьем подразумевают весь Дальний Восток.

При этом корейцы – очень перспективная для туристического Приморья аудитория. Население республики составляет около 50 млн человек, 38% из которых в 2015 году путешествовали за границей. У корейцев велик интерес к новым направлениям, и Приморье вполне может им стать, тем более что отмена визового режима между Россией и Кореей, большое число авиарейсов и падение рубля делают путешествия на Дальний Восток очень доступными.

«Во Владивостоке и крае немало мест, связанных с историей корейского народа, но катастрофически не хватает гидов, которые бы свободно говорили на корейском, - отмечает г-жа Чо Юн Ми. - Сертификация, о которой говорят участники круглого стола, несет дополнительные расходы и в итоге бьет по карману туриста. Возможно, было бы эффективнее сосредоточить силы на обучении новых гидов и повышении качества обслуживания гостей? Кроме того, среди корейских туристов немало индивидуальных путешественников, и они, как правило, ищут информацию о том или ином месте самостоятельно, в Интернете. А ее крайне мало. Я сама перед переездом в приморскую столицу тщетно пыталась узнать о городе и крае. Надо восполнять информационные пробелы».

Другой важный момент – отношение приморцев к туристам. Директор представительства НОТК привела свежий пример. «В аэропорту сотрудница погранконтроля задала мне вопрос, который я не расслышала, чем вызвала изрядное раздражение с ее стороны. Живя в России, я, признаться, привыкла к таким ситуациям, но представьте ощущение гостя, который впервые в вашей стране и специально приехал познакомиться с краем! Вежливость и учтивость – это то, чего не хватает корейским туристам в Приморье. Отношение населения края к его гостям – это тоже часть туризма, поскольку напрямую влияет на впечатление от путешествия. И это нельзя не учитывать», - говорит г-жа Чо Юн Ми.

Директор Японского центра во Владивостоке г-н КАВАХАРА Кадзунори также отмечает, что приморская столица для его соотечественников - «самая близкая Европа», но их отпугивает высокая стоимость авиаперелета: за эти деньги японский турист может слетать в настоящую Европу. Значит, нужно создавать такие турпродукты, что заставят сделать выбор в пользу Приморья. Тем более что у края отличный потенциал, который почему-то используется не до конца» (интервью с г-ном Кавахарой на эту тему в ближайших номерах Деловой газеты «Золотой Рог». - Прим. ред.).

Сертификация как выход

Больше всего представителей турбизнеса, работающих в сегменте внутреннего туризма, волнуют вопросы, как очистить рынок от сомнительных игроков и некачественных продуктов, подрывающих работу по развитию отрасли. Многие из них сами настаивали на сертификации экскурсоводов, считая, что это единственный способ сохранить рынок.

«Два года назад во Владивосток приезжала солидная китайская делегация представителей турбизнеса, участники которой взмолились: прекращайте таскать наших туристов по ювелирным, дайте полноценные экскурсионные программы! – рассказывает директор компании «Ольга» Ольга ВАСИНА. – Программ-то у нас хватает, но воз и ныне там: число нелегальных китайских турфирм, обслуживающих ювелирные магазины и зарабатывающих на «откатах», только выросло. В результате у туристов складывается извращенное представление о городе, имидж территории страдает, край недополучает налоги. Хотелось бы увидеть работу контролирующих органов в действии».

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.