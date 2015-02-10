В Приморье на рынке бизнес-образования спада почти не наблюдается

Несмотря на бушующий в России экономический кризис, компании Приморья пока не снизили темпов обучения сотрудников.

Более того, по итогам прошлого года это направление даже показало рост. Поэтому на этот год у тренинговых и консалтинговых компаний планы по-прежнему большие – они планируют привезти в край интересных и полезных специалистов, правда несколько скорректировав свои программы и сделав особый акцент на прикладных семинарах и тренингах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Если обороты рекрутинга по итогам прошлого года несколько упали, то направление бизнес-обучения показало рост, - подводит итог прошлого года директор Кадрового агентства и Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. - Надеемся, что и в этом году объемы обучения не упадут: компании понимают, что им надо развивать персонал».

Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех», также полагает, что в сегодняшних условиях затрат на обучение персонала не произойдет. «Этот кризис не «ажиотажный», а реальный. А в реальных кризисных условиях актуален анекдот: «Вы не боитесь в такое время вкладываться в сотрудников?» Ответ: «Я боюсь в них не вкладываться», - комментирует она. - Собственно, те, кто нам на наши предложения по развитию персонала отвечает: «В такое время не учим», - не учат ни в какое время. А компании, кто привык преодолевать трудности, а не отдаваться на волю волн, знают, что только усилиями персонала кризис будет пройден, и лучше, если этот персонал будет компетентным».

«Компании будут сокращать и уже сокращают все издержки, в том числе и на обучение сотрудников, - говорит директор ДВКЦ «Партнер» Виктория ВОРОЖБИТ. - В сложившихся экономических условиях это вполне ожидаемо. Но, безусловно, есть ряд компаний, которые только выиграли от кризиса, они, напротив, увеличивают штат, фонд оплаты труда и затраты на обучение персонала».

По словам Татьяны КОНЕВОЙ, директора Центра корпоративного развития «Ключевые технологии», тенденции сокращения обучения пока нет. Сегодня клиенты, скорее, заняли позицию выжидания: бюджеты на обучение запланированы, но они стараются их перенести на более приоритетные темы и на более отдаленные сроки.

По прогнозу Елены Рауд, учить в этом году будут в первую очередь тому, что можно применять сразу: клиентоориентированность, качественный менеджмент и т.п. Меньшим интересом будут пользоваться длинные инвестиционные программы типа «стратегический менеджмент», «передача власти наемному исполнительному директору» или «брендинг».

Галина Попова также отмечает, что, разрабатывая план на текущий год, ЦРПК «Карьера-Форум» отдал предпочтение прикладным программам, тем более что с этого года много изменений произошло в налоговом и кадровом законодательстве.

«Сейчас акцент переместился на то, что серьезно меняется налоговое законодательство,- продолжает тему Татьяна Конева. – И если раньше на подобные программы ходили исключительно главные бухгалтеры, то сейчас руководители и учредители начинают больше интересоваться тем, как защитить свой бизнес в нестабильной ситуации. Клиентам нужна информация, и они, думаю, будут ходить на семинары. Правда, выбирать их будут более тщательно, опираясь на практичность и конкретные технологии. И это правильно, тем более сейчас на рынке появилось очень много новых ведущих, так называемых шоуменов, готовых почти за бесплатно рассказывать, что делать и кто виноват».

По информации ДВКЦ «Партнер», в сегодняшней ситуации практически перестали обучать маркетологов и рекламщиков, меньше общих управленческих тем, зато на авансцену вышли HR-ры и менеджеры по продажам. Руководители по персоналу и менеджеры интересуются тем, как сократить затраты на персонал, вопросами оптимизации численности персонала и сокращения ФОТ, тем, как в условиях кризиса сохранить и замотивировать на результат наиболее эффективных сотрудников.

Если говорить о конкретных программах, которые на этот год запланировали тренинговые агентства Приморья, то они обещают быть достаточно интересными.

ЦРПК «Карьера-Форум» пригласит в этом году как уже известных в Приморье тренеров, среди которых Алексей МОЛВИНСКИЙ, Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ с двумя новыми программами, Владимир ЯКУБА, Валентина МИТРОФАНОВА, так и познакомит менеджеров с новыми именами. «Рынок МВА в России растет, но не все топ-менеджеры имеют возможность ехать обучаться на них в Москву, - говорит Галина Попова. – Поэтому в этом году мы планируем привезти несколько наиболее интересных преподавателей, «звезд», которые читают свои курсы в лучших школах МВА. Среди них - Алексей ИЩЕНКО».

«Мы продолжим семинары для руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров: «Как защитить свой бизнес?», «Оптимизация налогов», «Проверки налоговых схем» и т.д., – говорит Татьяна Конева. - Это будут семинары от практиков и опытных специалистов. Но мы также должны быстро реагировать на настроения и потребности наших клиентов. Поэтому сейчас активно вводим в расписание новые темы».

Много интересных встреч обещает и Учебный центр «Успех»: коучинг, бережливое производство, программы по менеджменту, в том числе по управлению изменениями, пишет деловая газета "Золотой Рог".

ДВКЦ «Партнер» значительно изменил на этот год тематику тренингов с учетом пожеланий ключевых клиентов, разработал несколько навыковых тренингов по продажам для менеджеров различного уровня и разной специализации. При этом, Виктория Ворожбит отмечает все большее смещение интереса клиентов в сторону корпоративных тренингов. «Массовые аудитории и много теории для всех все меньше интересуют клиентов, - говорит она. - И все больше запросов на корпоративные тренинги для небольших групп с индивидуальной проработкой программы, адаптированной к конкретной компании, и продолжительным посттренинговым обслуживанием. Для нас такая ситуация интересна прежде всего потому, что в штате “Партнера” на постоянной основе работают местные тренеры с огромным опытом. Возникают сегодня и новые темы; так, мы получили три запроса от компаний, работающих в сегменте В2С на медиа тренинги. Корпорациям небезразлично, что и как они будут транслировать во внешний мир в условиях экономического кризиса. Под такой запрос у нас есть активная двухдневная корпоративная программа, с помощью которой можно достаточно тщательно проработать навыки общения с прессой, умения уверенно держаться перед камерой, отвечать на самые сложные вопросы».

Елена Рауд также отмечает, что сегодня в полный рост проявился тренд перехода на корпоративные программы, разработанные прицельно под нужды конкретного бизнеса. «За три недели 2015 года я провела 10 тренингов, из них только один открытый, а 9 - это корпоративные программы, одна из них - трехдневная. Все очень нестандартные и адресные. Так что год будет горячий!»

Галина Попова, пишет деловая газета "Золотой Рог", видит сегодня и еще одну тенденцию, которая становится все более выраженной: специалисты стали обучаться на программах повышения профессиональных компетенций за собственные деньги. И сейчас, по мнению эксперта, для этого самое подходящее время. «Этот год очень хорош именно для повышения квалификации и увеличения своей стоимости – только таким образом можно подстраховать себя на рынке труда».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.