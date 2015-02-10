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Дерипаска готовится встать у штурвала аэропорта Владивосток
Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сингапурской Changi и его традиционного партнера в РФ - «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ готовится праздновать победу в тендере на получение контрольного пакета ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» (МАВ), пишет деловая газета "Золотой Рог".
Акционеры ОАО «МАВ», пишет деловая газета "Золотой Рог", на внеочередном собрании 28 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров, избранного на годовом собрании, и изберут новый состав совета.
В действующий совет директоров входят 4 представителя ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»: заместители гендиректора Александр ОЛЕЙНИК, Александр ИЛЬИН, Игорь ГРЕЧУХИН, а также Сергей СЕРГЕЕВ. Миноритариев в совете директоров представляют генеральный директор ООО «Аэро-Груз» Анатолий СЫТНИК, его заместитель Александр МАКСИМОВ и президент ОАО «УК КОМАКС», председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.
По сведениям «Золотого Рога», в новый состав совет директоров МАВ войдут представители консорциума РФПИ, «Базового элемента» и Changi, который предложил лучшие условия в конкурсе по продаже аэропорта Владивостока.
«Шереметьево» объявило о продаже 52,16% акций ОАО «МАВ» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток» 21 августа 2014 года. В дальнейшем доля в ЗАО была увеличена до 100%. Глава МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО первоначально оценивал стоимость контроля в двух компаниях более чем в 4 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе подавали 4 компании: «Аэропорты регионов», «Аэроинвест», «Новапорт» и «Базовый элемент» в консорциуме с Changi и РФПИ.
«Ведомости" сообщали», что в ходе тендера консорциум предложил наилучшую цену - около 8 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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