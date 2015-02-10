www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Дерипаска готовится встать у штурвала аэропорта Владивосток

10 Февраля 2015, 15:10 | Приморье

Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сингапурской Changi и его традиционного партнера в РФ - «Базового элемента» Олега ДЕРИПАСКИ готовится праздновать победу в тендере на получение контрольного пакета ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» (МАВ), пишет деловая газета "Золотой Рог".

Акционеры ОАО «МАВ», пишет деловая газета "Золотой Рог", на внеочередном собрании 28 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров, избранного на годовом собрании, и изберут новый состав совета.

В действующий совет директоров входят 4 представителя ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»: заместители гендиректора Александр ОЛЕЙНИК, Александр ИЛЬИН, Игорь ГРЕЧУХИН, а также Сергей СЕРГЕЕВ. Миноритариев в совете директоров представляют генеральный директор ООО «Аэро-Груз» Анатолий СЫТНИК, его заместитель Александр МАКСИМОВ и президент ОАО «УК КОМАКС», председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

По сведениям «Золотого Рога», в новый состав совет директоров МАВ войдут представители консорциума РФПИ, «Базового элемента» и Changi, который предложил лучшие условия в конкурсе по продаже аэропорта Владивостока.

«Шереметьево» объявило о продаже 52,16% акций ОАО «МАВ» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток» 21 августа 2014 года. В дальнейшем доля в ЗАО была увеличена до 100%. Глава МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО первоначально оценивал стоимость контроля в двух компаниях более чем в 4 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе подавали 4 компании: «Аэропорты регионов», «Аэроинвест», «Новапорт» и «Базовый элемент» в консорциуме с Changi и РФПИ.

«Ведомости" сообщали», что в ходе тендера консорциум предложил наилучшую цену - около 8 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэропорт  РФПИ  акции  приморье  МАВ  базовый элемент  собственность  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru