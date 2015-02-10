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В Приморье за год введено почти 700000 квадратных метров жилья
В Приморье в 2014 году введено 671 227 квадратных метров жилья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Олег ЕЖОВ в ходе онлайн-конференции на сайте РИА Primamеdia. По словам заместителя губернатора Приморья, объем вводимого жилья составляет 109,2 процента к уровню 2013 года.
«Всего в прошлом году было введено 671 227 квадратных метров. Это на 57 тысяч больше, чем в 2013 году. Из них многоэтажного жилья - 287,7 тысячи квадратных метров, малоэтажного - 393,5 тысячи метров»,- заявил Олег Ежов. Вице-губернатор также добавил, что темпы строительства в регионе сбавлять не планируется и столько же жилья будет возведено в Приморье и в этом году.
Также в 2015 году в регионе начнется реализация федеральной программы «Жилье для российской семьи». Согласно программе, в ближайшее время постоят почти 200 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса в трех крупнейших муниципалитетах региона. Три проекта комплексной застройки будут реализованы на территории Владивостока, по одному - в Уссурийске и Находке. Стоимость жилья составит не выше 30 тыс. руб. за кв. м. Участниками программы могут стать практически 70% жителей региона. Так, заявки на участие в программе подали уже более 1,5 тыс. приморцев.
Газета «Золотой Рог» напоминает, что во Владивостоке заявку можно подать по адресу: ул. Западная, 15, контактные телефоны: 8 (423) 252–63–02, 252–63–05. Без очереди заявки принимаются в краевом многофункциональном центре по адресу: ул. Борисенко, 102, контактный телефон: 8-800-550-38-61. Прием документов в Уссурийске ведется по адресу: ул. Некрасова, 66, кабинеты 111, 112, контактные телефоны: 8 (4234) 32-51-44, 32-26-79. В Находке заявки принимаются по адресу: Находкинский проспект, 18, контактный телефон: 8 (4236) 69-94-57.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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