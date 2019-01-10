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Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой

10 Января 2019, 17:27 | Приморье

Работы выполнены в рамках инвестиционного проекта техперевооружения порта

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») завершило строительство крытой транспортной галереи для повышения эффективности разгрузки полувагонов в зимний период. Инвестиции составили 16 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Мечел», работы были выполнены в рамках инвестиционного проекта технического перевооружения, который реализуется в порту Посьет в последние годы.

Крытая транспортная галерея соединила здание, в котором расположено устройство для разогрева вагонов и размораживания угольной продукции, со зданием вагоноопрокидывателей.

Таким образом, все технологические операции, связанные с разгрузкой полувагонов, производятся в порту в закрытом режиме. Это исключает повторное примерзание угля к стенкам вагона и предотвращает возможное пыление груза при сильном ветре и низких температурах.

«Торговый порт Посьет сегодня является одним из четырех специализированных угольных терминалов в России. Проведенная нами работа – еще один шаг к комплексной модернизации береговой инфраструктуры. Следующим этапом должен стать запуск стационарной системы орошения складских площадок, монтаж которой подходит к завершающей стадии», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ, слова которого приводятся в сообщении.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Перевалочные мощности позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. ООО «Мечел-Транс» принадлежит 97,96% акций АО «Торговый порт «Посьет».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото «Мечела»

Автор: Олег Клименко
Теги: "Мечел"  уголь  инвестиции  АТР  Посьет  порт 



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