Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
Работы выполнены в рамках инвестиционного проекта техперевооружения порта
АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») завершило строительство крытой транспортной галереи для повышения эффективности разгрузки полувагонов в зимний период. Инвестиции составили 16 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Мечел», работы были выполнены в рамках инвестиционного проекта технического перевооружения, который реализуется в порту Посьет в последние годы.
Крытая транспортная галерея соединила здание, в котором расположено устройство для разогрева вагонов и размораживания угольной продукции, со зданием вагоноопрокидывателей.
Таким образом, все технологические операции, связанные с разгрузкой полувагонов, производятся в порту в закрытом режиме. Это исключает повторное примерзание угля к стенкам вагона и предотвращает возможное пыление груза при сильном ветре и низких температурах.
«Торговый порт Посьет сегодня является одним из четырех специализированных угольных терминалов в России. Проведенная нами работа – еще один шаг к комплексной модернизации береговой инфраструктуры. Следующим этапом должен стать запуск стационарной системы орошения складских площадок, монтаж которой подходит к завершающей стадии», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ, слова которого приводятся в сообщении.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Перевалочные мощности позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. ООО «Мечел-Транс» принадлежит 97,96% акций АО «Торговый порт «Посьет».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото «Мечела»
Новости тематики
- Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- "Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
- Продается рейдовый катер
Новости раздела
- Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
- Приморье и провинция Цзилинь укрепили связи в туризме
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала
- Более 15 тысяч тонн минтая и сельди выловлено рыбаками Приморья с начала года
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- Свыше 1 млрд руб. в экономику Приморья привлекло Инвестиционное агентство
- В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"
- Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- Два крупных российских банка объединились
- За выезд из Японии придется заплатить
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора