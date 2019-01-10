Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
Федеральный холдинг намерен развивать торговые отношения с Японией и Китаем
Группа «Русагро» начала поставки в Китай продукции сельскохозяйственного бизнес-направления: в конце 2018 года компания отгрузила в порт Циндао свою первую судовую партию и поставила 5 тыс. тонн кукурузы, выращенной в Приморском крае.
На сегодня одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире является Япония (2017 год: 45 млн тонн, в том числе 0,3 млн тонн из России, преимущественно кукуруза). А вот Китай, являясь крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции в мире (120 млн тонн, в том числе 0,9 млн тонн из России, преимущественно соя), практически не закупает российскую кукурузу.
«С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», - говорится в сообщении «Русагро».
Всего за 2018 год компания экспортировала в страны Восточной Азии 99 тыс. тонн кукурузы. Из них 94 тыс. тонн реализовано в Японию, куда «Русагро» также поставляет сою.
«Русагро» намерена и дальше развивать торговые отношения с Японией и Китаем и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции из Приморья, сообщила компания.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Русагро» является вторым по величине производителем сахара в России, третьим производителем свинины, крупным производителем майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 686 тыс. га земли.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- "Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
- Продается рейдовый катер
- Русская Рыбопромышленная Компания поддержала инициативу администрации Приморского края по обеспечению населения региона доступной рыбой
Новости раздела
- Приморье и провинция Цзилинь укрепили связи в туризме
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала
- Более 15 тысяч тонн минтая и сельди выловлено рыбаками Приморья с начала года
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- Свыше 1 млрд руб. в экономику Приморья привлекло Инвестиционное агентство
- В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"
- Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
- Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- За выезд из Японии придется заплатить
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Неопытные водители будут платить больше