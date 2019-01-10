"Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай

Федеральный холдинг намерен развивать торговые отношения с Японией и Китаем

Группа «Русагро» начала поставки в Китай продукции сельскохозяйственного бизнес-направления: в конце 2018 года компания отгрузила в порт Циндао свою первую судовую партию и поставила 5 тыс. тонн кукурузы, выращенной в Приморском крае.

На сегодня одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире является Япония (2017 год: 45 млн тонн, в том числе 0,3 млн тонн из России, преимущественно кукуруза). А вот Китай, являясь крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции в мире (120 млн тонн, в том числе 0,9 млн тонн из России, преимущественно соя), практически не закупает российскую кукурузу.

«С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», - говорится в сообщении «Русагро».

Всего за 2018 год компания экспортировала в страны Восточной Азии 99 тыс. тонн кукурузы. Из них 94 тыс. тонн реализовано в Японию, куда «Русагро» также поставляет сою.

«Русагро» намерена и дальше развивать торговые отношения с Японией и Китаем и увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции из Приморья, сообщила компания.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Русагро» является вторым по величине производителем сахара в России, третьим производителем свинины, крупным производителем майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 686 тыс. га земли.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток