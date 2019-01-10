Приморье и провинция Цзилинь укрепили связи в туризме

Делегация Приморского края приняла участие в Цзилиньском международном фестивале снежных и ледяных скульптур в Китае. В рамках деловой программы мероприятия делегация краевого департамента туризма провела презентацию туристских проектов. Также стороны обозначили основные меры, направленные на развитие туристических связей.

Начальник отдела развития туризма департамента туризма Приморского края Надежда Удовенко в своем докладе отметила важное стратегическое значение региона с точки зрения взаимодействия со странами и регионами АТР.

«Приморский край – это контактная туристская зона в развитии добрососедских и экономических отношений с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы высоко ценим сотрудничество с нашими партнерами и готовы дальше взаимно развивать деятельность государственных органов управления туризмом, направленную на совершенствование отношений по вопросам развития туризма между провинцией Цзилинь и Приморским краем», – отметила Надежда Удовенко.

В ходе официальной встречи с председателем Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Фэй Гуанюй стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

«Мы обсудили необходимость создания специальных туров под российские группы с посещением горнолыжных курортов и достопримечательностей провинции Цзилинь. Пригласили турбизнес провинции принять участие в пятом юбилейном Тихоокеанском туристском форуме и выставке PITE в 2019 году. Китайский турбизнес очень интересовали наши массовые мероприятия и фестивали, посещение природных объектов и сарафан-шоу. Также большой интерес вызывает Приморская сцена Мариинского театра и гастрономический туризм», – рассказала Надежда Удовенко.

Кроме того, стороны обсудили необходимость решения основных задач, направленных на повышение качества обслуживания туристов, защиты их прав и обеспечения их безопасности, и заключили соглашение, в котором закрепили намерение активно сотрудничать в сфере туризма.

Согласно протоколу официальной встречи, туристические ведомства Приморья и провинции Цзилинь обязуются уделять внимание обеспечению безопасности туристов, прилагать максимальные усилия по оказанию им необходимой помощи.

Большое внимание будет уделяться расширению деятельности туроператоров обеих стран в рамках организации поездок российских и китайских безвизовых туристических групп с выездом в третьи страны, что должно способствовать увеличению как въездного, так выездного международного туристского потока.

Особый акцент сделан на необходимости развития туристской инфраструктуры и повышения качества туристских услуг с целью развития и расширения туристических обменов. Также стороны отметили желание активно взаимодействовать для разработки трансграничных туристских маршрутов Китая и России и создания объектов туристской инфраструктуры вдоль маршрутов.

Китайская сторона выразила большую заинтересованность в развитии автотуризма и проведении российско-китайских трансграничных автопробегов.

Также в соглашении отмечено, что власти регионов для развития туристического обмена будут содействовать проведению различного рода мероприятий, в том числе выставок, симпозиумов и конференций, и способствовать регулярному обмену специалистами туристской отрасли.

Отдельно отмечена значимость информационной деятельности для всемерного привлечения иностранных туристов – власти будут поддерживать практику взаимных поездок представителей СМИ для более широкого распространения информации, содействующей привлечению туристов.

Напомним, в Приморье действует полиязычный туристско-информационный портал и интерактивная карта-схема расположения мест туристского показа региона. Ведется наполнение всероссийских сайтов по туризму и мобильных приложений, печатных и интернет-изданий, в том числе мобильного путеводителя «TopTripTip», «Russia.travel», «Visit Russia», «Events in in Russia», журналов «Россия сегодня», «Отдых в России» и «Welcome». ТИЦ имеет аккаунты в китайской социальной сети WeChat.