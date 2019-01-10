Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала

Жителям Приморья больше не нужно предъявлять паспорт при получении посылок и других почтовых отправлений на почте. Для этого необходимо подключить соответствующую опцию на Едином портале госуслуг.

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, воспользоваться новым сервисом могут жители края, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Пользователям необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный вариант заполнения анкеты – через сайт Почты России или Единый портал госуслуг. Во втором случае не придется посещать учреждение, а анкета заполнится автоматически данными из личного кабинета. Вам останется только ввести код, который придет на указанный номер телефона», – сообщили в ведомстве.

После заполнения и отправки анкеты пользователь будет получать извещение о новых почтовых отправлениях по смс и с помощью кода забирать посылки. Наличие паспорта при этом необязательно.

Воспользоваться услугой также можно и в любом отделении почты. Для этого необходимо один раз прийти с паспортом, пройти регистрацию и в последующем документ не понадобится.