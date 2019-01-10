Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала
Жителям Приморья больше не нужно предъявлять паспорт при получении посылок и других почтовых отправлений на почте. Для этого необходимо подключить соответствующую опцию на Едином портале госуслуг.
Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, воспользоваться новым сервисом могут жители края, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Пользователям необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный вариант заполнения анкеты – через сайт Почты России или Единый портал госуслуг. Во втором случае не придется посещать учреждение, а анкета заполнится автоматически данными из личного кабинета. Вам останется только ввести код, который придет на указанный номер телефона», – сообщили в ведомстве.
После заполнения и отправки анкеты пользователь будет получать извещение о новых почтовых отправлениях по смс и с помощью кода забирать посылки. Наличие паспорта при этом необязательно.
Воспользоваться услугой также можно и в любом отделении почты. Для этого необходимо один раз прийти с паспортом, пройти регистрацию и в последующем документ не понадобится.
Новости тематики
- Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала
- Tele2 расширил географию услуги "Безлимитный интернет за границей" до 117 стран
- "Ростелеком" открыл во Владивостоке первый на Дальнем Востоке офис нового формата
- Жители Приморья накануне праздников подключаются к системе "Умный дом"
- Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
- "Универсальный мобильный помощник" научит виртуальному общению
- Администрация Лучегорска и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве
- Большие данные для малого бизнеса
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- "Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
Новости раздела
- Жители Приморья могут получить посылки с помощью портала
- Более 15 тысяч тонн минтая и сельди выловлено рыбаками Приморья с начала года
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- Свыше 1 млрд руб. в экономику Приморья привлекло Инвестиционное агентство
- В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"
- Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
- Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
- Село засучило рукава
- Рыбакам сматывают удочки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мошенники научились использовать номер 900
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля
- За выезд из Японии придется заплатить
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Неопытные водители будут платить больше