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Сою в Приморье вырастили, на очереди рис
Приморские сельхозпроизводители в 2017 году собрали более 380 тыс. тонн сои, что почти на 35% превышает показатель 2016 года.
«В крае необходимо увеличивать перерабатывающие мощности, что позволит внести существенный вклад в экономику сельского хозяйства», - заявил вице-губернатор Валентин ДУБИНИН.
Чиновник напомнил, что Спасский район всегда был житницей сельского хозяйства.
«В Спасске много земли, рис начинали сеять с Новосельского, были колхозы-миллионеры. Поэтому сейчас при наличии современной техники, семян и удобрений необходимо поднимать сельское хозяйство, увеличивать площадь пашни», - считает вице-губернатор. Он также поддержал инициативу местных жителей сделать Спасск-Дальний «клубничной столицей» Приморья.
Ранее врио Губернатора Андрей ТАРАСЕНКО подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.
«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», - сказал глава региона.
Сергей КУЗЬМИН.
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