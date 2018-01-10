Майнинг в Приморье идет на "вира"

Все больше приморцев втягиваются в еще вчера неведомую гонку по добыче криптовалют и операций с ними

Механика работы системы криптовалют и технические детали для большинства пользователей значения не имеют, важна лишь стоимость электронных денег и возможность заработать на колебаниях курса.

Тем интереснее разобраться в особенностях технологии blockchain, понять, какую нишу заняла криптовалюта в современном мире, оценить развитие криптовалютного рынка, а также услышать прогнозы и последствия внедрения технологии Blockchain в масштабах человеческой цивилизации. Об этом и многом другом деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Внедренческого центра «Софус» Дмитрий Узюм.

- Дмитрий Александрович, как IT-специалист и бизнесмен, вы, безусловно, хорошо разбираетесь в технологии блокчейн и понимаете роль криптовалюты в современном сообществе. Расскажите, чем так привлекательна криптовалюта в России?

- Для начала предлагаю поговорить о технологии блокчейн, как о базовом элементе в таком явлении, как криптовалюта. Не так давно в нашу жизнь вошел интернет и теперь можно говорить, что на нем завязана вся жизнь цивилизованного общества. Самая большая проблема, которая не позволяет использовать интернет на всю «катушку», это проблема доверия в сети. Например, вопрос цифровой идентификации в интернет-сети до появления блокчейн не был решен.

Толчком к масштабированию криптовалют и промышленного использования блокчейн послужил кризис 2008 года. Все мы помним знаменитый обвал мировых фондовых рынков, вместе с которыми обрушился и уровень доверия населения к государству.

Когда твердая валюта обесценивается по независимым от обычного человека причинам, поневоле начинаешь искать «слепую зону», на которую не могут влиять внешние факторы. Так появилась амбициозная задача выстроить финансовую систему, которая бы не зависела от политики, экономики, цены на нефть и прочих составляющих, которые оказывают влияние на курс «твердых денег». Криптовалюта - это один из элементов такой финансовой системы. Самой популярной на данный момент криптовалютой является биткойн.

В сети блокчейн все наши финансовые активности выстраиваются в виде списка транзакций, ценность которых определяется всецело сообществом, члены которого договорились об этом.

Нужно понимать, что данные в системе блокчейн хранятся децентрализовано, единого хранилища нет, поэтому технология блокчейн обеспечивает сохранность информации, где у каждого узла сети храниться копия данных.

Более того, использование криптографических алгоритмов позволяет защитить их от несанкционированных изменений, например взлома, подделывания или любого контроля. Условно говоря, чтобы изменить данные в системе, потребуется огромная вычислительная мощь, эквивалентная мощности более половины всех узлов сети, что на больших сетях практически невозможно.

Скажем, при осуществлении операции купли-продажи на базе системы блокчейн материальное обеспечение не требуется. Продать, например, автомобиль, осуществив перевод электронных денег продавцу криптовалюты - эта транзакция, которая есть гарантия сделки, уничтожению эта информация не подлежит.

Досье "Золотого Рога": Дмитрий Александрович Узюм, кроженец пос. Тихоокеанский, Шкотовского района, Приморского края. Образование высшее, закончил Дальневосточный государственный технический университет, квалификация «Математик» по специальности «Прикладная математика». Является директором Внедренческого Центра «Софус». ВЦ «Софус» основан в 2003 году. С 2010 года компания занимается автоматизацией вузов.

- Но ведь легально за биткойн купить в России ничего нельзя?

- Уникальность в том, что условный биткойн обеспечивает равенство всех участников рынка и не зависит от внешнеполитических, экономических и прочих факторов. Однако государство не хочет отпускать контроль над финансовой системой, и по закону биткойн в качестве денежной единицы использовать запрещено.

- Кто такие майнеры и кто занимается майнингом чаще всего?

- Майнеры - это и есть те узлы сети, которые, собственно, обеспечивают существование распределенного реестра. Например, биткойн - это отдельная блокчейн - сеть. Раскиданные по всему миру «фермы», АСИКи и другие устройства для майнинга являются узлами, хранящими все транзакции, которые были совершены. Сейчас спрос на цифровую валюту растет, и создается он искусственно. Как это происходит? Очень просто. Люди начинают приобретать цифровой актив, благодаря этому возникает спрос на эту монету (в частности, биткойн), курс данной денежной единицы растет в реальным денежном эквиваленте, что обеспечивает инвестиционную привлекательность всего актива.

На самом деле, майнить может любой школьник, имеющий компьютер и доступ в интернет. Но, если говорить о промышленном майнинге, в таком сегменте школьника или любителя представить сложно. Сюда заходят люди, связанные с IT-технологиями. Чаще всего, майнерами становятся бизнесмены, у которых есть средства и которым интересен сам факт такого заработка.

Что касается количества майнеров в Приморье - сложно сказать, официально, по понятным причинам, они нигде не регистрируются. Но, очевидно, что активность входа в майнинг напрямую зависит от общей образованности населения, в первую очередь это касается компьютерной грамотности. Так, в Приморском крае майнеров больше, чем, например, на Камчатке, но меньше, чем в центральных городах России.

- Как осуществляется майнинг и можно ли на нем реально заработать?

- Во-первых, майнить сегодня становится все дороже, а сроки окупаемость растут. Для майнинга используют графические процессоры, которые устанавливаются в видеокарты, сейчас в домашних условиях майнить практически невозможно.

Если говорить о специализированном оборудовании, то такое сегодня можно приобрести за 300-400 тысяч рублей. Устройство подключается к интернету, производятся определенные настройки, после чего происходит непосредственно майнинг. По сути, такое устройство - ни что иное, как «печатный станок» криптовалюты. При этом, чем мощнее оборудование, тем больше шансов найти блок и получить вознаграждение, и, соответственно, быстрее окупить вложенные деньги.

Однако, при определенных раскладах, можно работать вхолостую и около года. Тем не менее, майнинг приобретает массовый характер, в эту деятельность вовлекается еще большее количество людей.

- А с чем связана сумасшедшая популярность биткойна, и когда этот «финансовый пузырь» уже лопнет? Ведь он же не может растягиваться до бесконечности?

- Я считаю настоящей «фишкой» криптовалюты то, что процесс этот практически бесконечен и не является «старым добрым финансовым пузырем».

Рост биткойна происходит посредством дефляционного процесса. В этом заключается особенность технологии изготовления биткойна, его не хватает на всех, поэтому он пользуется спросом. На все количество активных пользователей криптовалютой, а это около 2 млрд человек, приходится всего 21 млн монеток биткойна. Отсюда следует, что сама по себе идея биткойна не предполагает краха, спрос будет всегда, а значит, рост курса ожидается и в перспективе.

Чтобы не было ощутимых скачков электронных денег, сегодня вводят фьючерсы, которые позволяют снизить волатильность. Заблаговременная договоренность о цене позволяет сдерживать курс.

При этом, сам по себе майнинг, как средство «добычи монет» - это явление временное. Технология блокчейн сейчас находится в стадии становления, и в этом контексте майнинг как система эмиссии монет пока работает, но не стоит забывать, что существуют и другие алгоритмы.

Однако, очевидно, что в скором будущем майнера заменит самообучаемая программа внутри сети блокчейна, так что, по моему мнению, майнинг как средство воспроизведение монет продержится еще года - два, не более.

- Есть ли риски в работе с криптовалютой, какие они и насколько высоки?

- Любой бизнес, ориентирующийся на большой доход, можно назвать высокорискованным. Криптовалюта - не исключение. Существуют, например, ситуации, при которых утерян пароль или твердая копия - при неблагоприятных раскладах теряются все накопления.

- Где в России, на ваш взгляд, лучше всего научиться работе с криптовалютой?

- В наше время популярность темы криптовалюты набирает обороты. В связи с этим образуется много консалтинговых фирм, связанных с биткойном, блокчейн - технологией, криптовалютами. Максимально популяризовать эти технологии выгодно, потому что при вовлечении большего количества людей растет популярность всей системы. Это, в каком-то смысле, позволяет переместить фокус государственной финансовой системы на новые технологии. Так как в перспективе всеобщий переход на блокчейн неизбежен, развивающаяся образовательная активность способствует росту доверия людей к этим технологиям. Основам криптотехнологии во Владивостоке можно будет обучиться в ДВФУ и ВГУЭС. Пройдет несколько лет, и на рынке будут востребованы так называемые криптоспециальности. Появятся новые рабочие места для криптоюристов, криптоменеджеров, криптобухгалтеров и прочих специальностей.

Приведу пример. Сейчас информацию, которая есть в интернете - можно подделать, и современные юристы неохотно берутся за мошенничества, совершенные в глобальной сети. Если же говорить про блокчейн, любые действия, которые могут происходить в рамках новой технологии, подлежат фиксации, разбору и переводу в правовую плоскость, соответственно, криптоюрист может стать востребованной специальностью в ближайшем будущем.

- Вы сказали, что всеобщий переход на блокчейн неизбежен, как это произойдет на практике?

- Сегодня самая популярная система - биткойн - обрабатывает не больше семи транзакций в секунду. Запись совершенных операций производится только один раз в 10 минут.

В то же время всем известно, что традиционные операции оплаты и перевода занимают в разы меньше времени. Пропускная способность традиционных платежных систем в разы выше. Например, при использовании банковских карт осуществляется несколько тысяч транзакций в секунду. Так что, если говорить о криптовалюте, которая полностью заменит существующие деньги, думаю, произойдет это нескоро.

- Что говорит законодательство России о деятельности криптовалютчиков и внедрении блокчейн-технологии?

- Пока объем денег в криптовалюте не соразмерим с обычными финансовыми операциями. На мой взгляд, если государство вмешается в область криптовалюты, то в первую очередь это коснётся бирж, предлагающих проводить всевозможные операции с криптовалютами.

Количество сервисов, позволяющих провести платежи в криптовалютах, также неуклонно растет. Одновременно с этим растет и спрос на их услуги. Вот эту деятельность и обложат налогами в первую очередь. Как только государство научится управлять криптобиржей, оно, безусловно, войдет во вкус. Подчинить криптовалюту невозможно, но вполне реально снимать неплохую маржу.

Что касается технологии блокчейн, внедрить ее в государственные институты (МФЦ, банки и прочие учреждения) правительству не составит особого труда.

КСТАТИ

За биткойны в России уже продают квартиры

На рынке недвижимости Новосибирска появилось несколько объявлений о сдаче в аренду ферм для майнинга биткойнов. Добывать криптовалюту предлагают на съемных квартирах. Об этом сообщает местное издание «Ваш город».

Ставки аренды варьируются от 10 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц. Кроме того, за криптовалюту предлагают купить недвижимость: в продаже есть трехкомнатный лот и двухуровневая квартира (за 6,5 млн и 12,5 млн руб. соответственно, и их эквивалент в биткойнах).

Беседовала Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.