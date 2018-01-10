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Лучегорского угля станет больше

10 Января 2018, 11:40 | Приморье

АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР), входящее в АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), признало московское ООО «Петротрейд-М» победителем конкурса по выбору подрядчика на горные работы на участках «Северо-Западный» и «Центральный» разреза «Лучегорский-2» Бикинского буроугольного месторождения в Приморье.

В конкурсе также участвовало АО «Приморскуголь» (входит в СУЭК). Обе компании на первом этапе торгов предложили выполнить работы по начальной цене контракта - 3,679 млрд рублей. По итогам переторжки «Петротрейд-М» снизил цену до 3,594 млрд рублей. Еще две компании подавали заявки на участие в конкурсе, однако не были допущены к нему.

Победителю конкурса предстоит до 2021 года провести горные работы открытым способом на двух участках действующего угольного разреза - вскрышные работы и выемку/транспортировку угля.

Также ЛУР в конце ноября объявил аналогичный открытый конкурс на разработку участка «Западный» разреза «Лучегорский-1». Начальная (максимальная) цена контракта - 1,638 млрд рублей.

ЛУР планирует довести объемы собственной добычи до 5 млн тонн угля в год за счет освоения новых участков. В настоящее время компания добывает 4,1-4,2 млн тонн угля в год.

Производительность участка «Северо-Западный» в 2015-2016 годах составляла 1 млн тонн угля в год, в 2017-2023 годах планируется 1,3 млн тонн в год.

Участок «Центральный» находится в стадии строительства - в первом квартале 2015 года была введена первая очередь участка мощностью 250 тыс. тонн угля в год, ввод второй очереди запланирован на ближайшие годы. На этом участке до 2024 года предполагается добыть 10,2 млн тонн угля (производительность будет расти с имеющихся 800 тыс. тонн в год до 1,3 млн тонн в год в 2019-2023 годах).

Основным, и почти единственным, потребителем добываемого на Лучегорских разрезах углей является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы под угли Бикинского буроугольного месторождения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Лучегорский угольный разрез 



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