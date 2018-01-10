Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лучегорского угля станет больше
АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР), входящее в АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), признало московское ООО «Петротрейд-М» победителем конкурса по выбору подрядчика на горные работы на участках «Северо-Западный» и «Центральный» разреза «Лучегорский-2» Бикинского буроугольного месторождения в Приморье.
В конкурсе также участвовало АО «Приморскуголь» (входит в СУЭК). Обе компании на первом этапе торгов предложили выполнить работы по начальной цене контракта - 3,679 млрд рублей. По итогам переторжки «Петротрейд-М» снизил цену до 3,594 млрд рублей. Еще две компании подавали заявки на участие в конкурсе, однако не были допущены к нему.
Победителю конкурса предстоит до 2021 года провести горные работы открытым способом на двух участках действующего угольного разреза - вскрышные работы и выемку/транспортировку угля.
Также ЛУР в конце ноября объявил аналогичный открытый конкурс на разработку участка «Западный» разреза «Лучегорский-1». Начальная (максимальная) цена контракта - 1,638 млрд рублей.
ЛУР планирует довести объемы собственной добычи до 5 млн тонн угля в год за счет освоения новых участков. В настоящее время компания добывает 4,1-4,2 млн тонн угля в год.
Производительность участка «Северо-Западный» в 2015-2016 годах составляла 1 млн тонн угля в год, в 2017-2023 годах планируется 1,3 млн тонн в год.
Участок «Центральный» находится в стадии строительства - в первом квартале 2015 года была введена первая очередь участка мощностью 250 тыс. тонн угля в год, ввод второй очереди запланирован на ближайшие годы. На этом участке до 2024 года предполагается добыть 10,2 млн тонн угля (производительность будет расти с имеющихся 800 тыс. тонн в год до 1,3 млн тонн в год в 2019-2023 годах).
Основным, и почти единственным, потребителем добываемого на Лучегорских разрезах углей является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы под угли Бикинского буроугольного месторождения.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости тематики
- Лучегорского угля станет больше
- Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"
- Приморская энергетика заговорит по-китайски
- Задолженность "Примтеплоэнерго" перед "ДЭК" бьет рекорды
- Энергетики устали ждать
- Зима в Приморье в режиме повышенной готовности
- Кризис энергетики или кризис доверия?
- Федералы делят дальневосточные энергокомпании
- "Приморские электрические сети" увеличат мощность
- "Газпром" определился с приоритетами
Новости раздела
- В Приморье "Лермонтовский ГОК" в феврале приостановит работу
- Майнинг в Приморье идет на "вира"
- Лучегорского угля станет больше
- Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"
- Приморская энергетика заговорит по-китайски
- 5G будут поднимать сообща
- Телеком переходит на пятую скорость
- В Приморье овощи гниют без погребов
- Находкинскую БАМР возглавил соратник Сергея Дарькина
- Что подорожает в ближайшее время
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
- Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- Что ждет экономику России в 2018 году