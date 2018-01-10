Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"
В последний рабочий день минувшего года, 29 декабря, краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» объявило аукцион на открытие кредитной линии с лимитом в 1 млрд рублей. Цена контракта составляет 226,6 млн рублей и включает в себя плату за пользование кредитами и все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора.
По условиям аукционной документации, кредит КГУП «Примтеплоэнерго» предоставляется кредитором в срок до 1 ноября 2019 года единовременно или траншами. Срок возврата кредита - 31 декабря 2019 года. Транш выдается в течение трех рабочих дней после получения банком соответствующего письменного заявления от «Примтеплоэнерго». Предполагается, что заемные средства пойдут на обеспечение текущей деятельности и погашение кредиторской задолженности предприятия. Дата проведения аукциона в электронной форме - 18 января.
Проект кредитного договора предусматривает целый ряд достаточно жестких требований к заемщику, в том числе регулярное предоставление отчетности о работе и финансовых показателях краевого предприятия. Кроме того, КГУП обязуется в срок до 15 февраля предоставить кредитору письмо администрации края о формах финансовой поддержки «Примтеплоэнерго» за счет средств краевого бюджета.
Андрей СЕРОВ.
Новости тематики
- Лучегорского угля станет больше
- Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"
- Приморская энергетика заговорит по-китайски
- Задолженность "Примтеплоэнерго" перед "ДЭК" бьет рекорды
- Энергетики устали ждать
- Зима в Приморье в режиме повышенной готовности
- Кризис энергетики или кризис доверия?
- Федералы делят дальневосточные энергокомпании
- "Приморские электрические сети" увеличат мощность
- "Газпром" определился с приоритетами
Новости раздела
- В Приморье "Лермонтовский ГОК" в феврале приостановит работу
- Майнинг в Приморье идет на "вира"
- Лучегорского угля станет больше
- Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"
- Приморская энергетика заговорит по-китайски
- 5G будут поднимать сообща
- Телеком переходит на пятую скорость
- В Приморье овощи гниют без погребов
- Находкинскую БАМР возглавил соратник Сергея Дарькина
- Что подорожает в ближайшее время
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
- Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- Что ждет экономику России в 2018 году