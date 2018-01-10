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Банки смогут хорошо заработать на КГУП "Примтеплоэнерго"

10 Января 2018, 10:38 | Приморье

В последний рабочий день минувшего года, 29 декабря, краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» объявило аукцион на открытие кредитной линии с лимитом в 1 млрд рублей. Цена контракта составляет 226,6 млн рублей и включает в себя плату за пользование кредитами и все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора.

По условиям аукционной документации, кредит КГУП «Примтеплоэнерго» предоставляется кредитором в срок до 1 ноября 2019 года единовременно или траншами. Срок возврата кредита - 31 декабря 2019 года. Транш выдается в течение трех рабочих дней после получения банком соответствующего письменного заявления от «Примтеплоэнерго». Предполагается, что заемные средства пойдут на обеспечение текущей деятельности и погашение кредиторской задолженности предприятия. Дата проведения аукциона в электронной форме - 18 января.

Проект кредитного договора предусматривает целый ряд достаточно жестких требований к заемщику, в том числе регулярное предоставление отчетности о работе и финансовых показателях краевого предприятия. Кроме того, КГУП обязуется в срок до 15 февраля предоставить кредитору письмо администрации края о формах финансовой поддержки «Примтеплоэнерго» за счет средств краевого бюджета.

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Примтеплоэнерго 



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