Приморская энергетика заговорит по-китайски

Китайская компания может принять участие в строительстве в Приморье ТЭЦ мощностью до 1 тыс. МВт

Власти Приморья не оставляют попыток решить проблему энергодефицита региона за счет китайских инвесторов. В настоящее время рассматривается возможность привлечения в проект по строительству новой Артемовской ТЭЦ компании Beijing JHMK Technology Development LTD, в активе которой строительство крупной электростанции с использованием солнечных батарей в Китае. Соседей из Поднебесной на данном этапе прежде всего интересуют сроки и условия возврата вложенных средств.

Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). Установленная электрическая мощность этой станции составляет 1 тыс. 467 МВт, тепловая - 237 Гкал/ч. Отметим, что в конце прошлого года потребление электрической энергии в регионе превысило исторический максимум. По данным регионального диспетчерского управления энергосистемы Приморского края, 12 декабря 2017 года в районе 19.00 этот показатель составил 2 282 МВт/ч, а уже на следующий день рекорд был вновь побит и достиг 2 289 МВт/ч.

Главное - гарантии

Beijing JHMK Technology Development LTD планирует принять участие в строительстве новой ТЭЦ мощностью до 1 тыс. МВт в Артемовском городском округе, заявил гендиректор компании ХУАН Ган. По предварительным расчетам стоимость реализации инвестпроекта составит около 40 млрд рублей.

В конце прошлого года в ходе рабочей встречи врио вице-губернатора Приморья Гагик ЗАХАРЯН и Хуан Ган обсудили ряд деталей для принятия инвестиционного решения, в том числе сроки и условия возврата вложенных инвесторами средств, а также взаимные гарантии финансового сотрудничества.

«Данный проект может быть гарантирован долгосрочным договором с установленным тарифом на электроэнергию, учитывающим возврат инвестиций. Чтобы защитить интересы края, нам также надо быть уверенными в финансовой надежности партнера, поскольку мы обсуждаем проект не развлекательного центра, а объекта жизнеобеспечения. В случае принятия решения китайскими партнерами об инвестировании в энергетику Приморского края, мы будем оказывать максимальное содействие в сопровождении проекта и решении всех сопутствующих задач для его реализации. Для этого есть специальный институт развития – Инвестиционное агентство», – сказал г-н Захарян.

Beijing JHMK Technology Development LTD. уже обладает опытом строительства крупной электростанции с использованием солнечных батарей в Китае.

«Нам интересно будет изучить эффективность ее работы, чтобы рассчитать итоговую стоимость подобного проекта, себестоимость производства электро- и тепловой энергии», - сказала директор департамента энергетики Приморского края Алла ФОРТУН.

По итогам встречи стороны договорились детально проработать вопросы подготовки инвестиционного соглашения и продолжить сотрудничество.

Досье "Золотого Рога": Артемовская ТЭЦ - одна из старейших станций Дальнего Востока. Станция входит в состав филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»), обеспечивает более 40% потребности Приморья в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе.

Поторопились с заявкой

Еще при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ власти озвучивали, что ввод в эксплуатацию первой очереди новой Артемовской ТЭЦ, которая должна заместить устаревшую Артемовскую ТЭЦ, запланирован на 2020 год. Ввод в эксплуатацию второй очереди намечался на 2025 год, третьей очереди - на 2027 год.

«Новая станция должна заместить, в частности, морально и физически устаревшее оборудование действующей Артемовской ТЭЦ. Нам («РАО ЭС Востока» - «ЗР») нужна базовая станция как для наших существующих потребителей, так и для реализации наших перспективных проектов. Эти возможности может дать только строительство нового энергообъекта. На сегодняшний день уголь остается одним из наиболее дешевых и востребованных видов топлива в большой энергетике. Его использование позволит обеспечить работой приморских угольщиков, снизить издержки при закупке и транспортировке топлива, повысить надежность топливоснабжения станции. Для снижения негативного воздействия нового энергообъекта на окружающую среду проектом предусмотрена установка самых современных систем очистки промышленных выбросов», - говорил бывший заместитель генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Андрей КАПЛУН в апреле 2016 года.

Мощности действующей Артемовской ТЭЦ (400 МВт электроэнергии, 297 Гкал/ч тепловой энергии) предполагалось поэтапно выводить из эксплуатации до 2025 года.

Проектировщиком строительства будущей ТЭЦ должно было выступить АО «ТЭК Мосэнерго», с которым ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») еще в 2015 году заключило контракт на сумму 270,2 млн рублей. В работе над проектом должны были учитываться мероприятия по переводу на закрытую систему теплоснабжения Артемовского городского округа.

Предполагалось, что новая ТЭЦ сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии.

Суммарная потребность станции в топливе оценивалась в около 4,6 млн тонн бурого угля в год, который будет поставляться с Павловского разреза, расположенного в поселке Новошахтинский.

Отметим, что в свое время «РАО ЭС Востока» при разработке плана строительства мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме рассматривало возможность установки газотурбинных установок производства японской Kawasaki Heavy Industries, специализирующейся в том числе на поставке газовых турбин малой мощности для когенерации и малых ТЭЦ.

В июле прошлого года ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» (совместное предприятие японских компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation) открыло офис во Владивостоке. Это первое в России сервисное подразделение Kawasaki Heavy Industries Ltd. по обслуживанию газотурбинных установок.

Досье "Золотого Рога": ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» зарегистрировано в марте 2017 года во Владивостоке. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Kawasaki Heavy Industries Ltd. принадлежит 51% долей ООО, Sojitz Corporation – 49%. Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.

Пикантность ситуации в том, что в настоящее время от холдинга «РАО ЭС Востока», управлявшего дальневосточной энергетикой с 2008 года после ликвидации РАО «ЕЭС Востока» Анатолия ЧУБАЙСА, осталось лишь громкое название. На данном этапе «РАО ЭС Востока» продолжает существовать как юридическое лицо, так как на нем числятся объекты недвижимости и земельные участки, основная часть активов и пакетов акций, но в перспективе компания может быть ликвидирована, а пока непосредственное управление дальневосточными «дочками» «РусГидро» осуществляет напрямую.

Одну Уссурийскую ТЭЦ уже разобрали

Вопрос о строительстве Уссурийской ТЭЦ поднимается властями Приморья последние десять лет в связи с прогнозируемым недостатком энергомощности в регионе. В 2013 году «РАО ЭС Востока» оценивало стоимость проекта примерно в 30 млрд рублей. Сообщалось, что строительство ТЭЦ мог профинансировать Банк Китая (ЭЛОС), структура Bank of China. Для реализации проекта планировалось привлечь китайских партнеров.

Еще на первом Восточном экономическом форуме «РАО ЭС Востока» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту строительства новой станции с Хэйлунцзянским энергомашиностроительным альянсом «Амур Энерго-Строй Альянс» и Народным правительством городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. Документ предполагает совместную реализацию проекта строительства Уссурийской ТЭЦ в Приморье и ориентированных на экспорт линий электропередачи, в том числе в район города Муданьцзян и его подведомственные округа. Ввести новую станцию установленной электрической мощностью 226 МВт предполагалось в 2019 году. Прошло два года, а о выполнении договоренностей - ни слова.

В конце прошлого года хабаровское ООО «КомЮрКонсалтинг» выкупило за 8,5 млн рублей недостроенную площадку Уссурийской ТЭЦ, сообщил конкурсный управляющий ОАО «Дальтехэнерго», выступившего продавцом. Начальная цена объекта составляла 77,275 млн рублей. Торги проводились по правилам голландского аукциона на понижение цены. Согласно тендерной документации, объект, расположенный в Уссурийске, был готов на 53%.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Дальтехэнерго» (Владивосток) до 2015 года входило в состав холдинга «РАО ЭС Востока». Арбитражный суд Приморского края в ноябре 2015 года ввел конкурсное производство в отношении «Дальтехэнерго» по заявлению ООО «Стандарт», конкурсным управляющим должника был утвержден Андрей СТАРОВЕРОВ. Определением от 7 июня 2017 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.