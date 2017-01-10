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Бывший глава владивостокской "дочки" "Соллерса" стал директором Находкинского судоремонтного завода
Бывший генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской Mazda) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) вошел в новый состав совета директоров ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», известный управленец консультирует новых собственников завода, втянутого в судебные тяжбы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
В середине сентября 2015 года Александр Корнейчук, возглавлявший СП «Соллерса» и Mazda с момента его создания, покинул компанию, чтобы стать первым руководителем АО «КРДВ». Во главе корпорации он продержался всего четыре месяца и в январе 2016 года уступил кресло экс-зампреду правительства Тульской области Денису ТИХОНОВУ, который возглавляет КРДВ и по сей день.
После ухода из КРДВ Александр Корнейчук был избран членом совета директоров арсеньевского машиностроительного завода «Аскольд» на годовом собрании в мае 2016 года, затем возглавил совет директоров предприятия. Однако уже в начале октября Корнейчук покинул «Аскольд», уступив место во главе совета директоров Александру КУЗНЕЦОВУ.
Напомним, что с февраля 2015 года генеральным директором ПАО «НСРЗ» является Михаил ПОЛЕТАЕВ, он же учредитель АО «МП Групп» (Москва), нового владельца находкинского завода де-юре. Де-факто, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», владельцем НСРЗ выступает один из южных коммерческих банков.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», НСРЗ новым владельцам достался по весьма запутанной схеме: опальный бизнесмен Игорь БОРБОТ и его партнеры несколько раз использовали имущественный комплекс завода в качестве залога при других сделках. По итогам одной из них завод и перешел под контроль банкиров.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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