В Приморье операторы связи продолжают гонку технологий

Операторы связи зарабатывают на традиционных услугах все меньше

2016 год для телеком-отрасли стал знаковым: руководителей сменили сразу три из четырех ведущих операторов. «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на смену чересчур экстравагантному Михаилу СЛОБОДИНУ призвал «варяга» в лице норвежца Шелля Мортена ЙОНСЕНА; Ивана ТАВРИНА в «МегаФоне» сменил опытный Сергей СОЛДАТЕНКОВ; Tele2 возглавил Сергей ЭМДИН. Непоколебимыми остались только позиции президента МТС Андрея ДУБОВСКОВА, но и его контракт истекает в 2017 году.

Отметим, что расставание со Слободиным было для «ВымпелКома» вынужденным: топ-менеджер стал подозреваемым по делу о взятках на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Коми (в 2007-2014 гг. он руководил «КЭС-Холдингом»).

Мобильная связь по-прежнему приносит отрасли больше половины доходов, но ее долю в общем пироге неумолимо подъедают новые услуги - до 55,3% с 55,7% в 2015 году. При этом низкие цены на связь в ушедшем году оставались для операторов практически единственным методом конкуренции. Первым оператором, отказавшимся от безлимитного интернета, стала принадлежащая «МегаФону» Yota, которая с января переходит к пакетированию интернет-трафика, чтобы привлечь обычных абонентов.

Главным ударом по отрасли стал так называемый «пакет Яровой», обязывающий интернет-компании и телеком-операторов полгода хранить содержание разговоров, переписки, а также медиатрафик пользователей для передачи спецслужбам по их запросу. Операторы по делу опасаются, что новые требования закона приведут к затратам, сопоставимым с текущими доходами компаний. Естественно, что все это в итоге будет переведено на абонентов.

«МегаФон» ранее оценивал сумму расходов на создание центров обработки данных для исполнения закона более чем в 230 млрд рублей. По оценке рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве, эксплуатация ЦОДов, хранение данных и дооборудование сети обойдется ПАО «Ростелеком» в 949 млрд рублей в год.

МТС апгрейдила мобильный интернет

ПАО «МТС» в 2016 году увеличило покрытие сети «четвертого» поколения в Приморском крае на 30%. Благодаря активному строительству, впервые в прошлом году воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС смогли жители 18 населенных пунктов региона: Лучегорск, Шкотово, Смоляниново, Славянка, Зарубино, Пограничный, Приморский, Пластун, Кипарисово-2, Штыково, Витязь, Николаевка, Шмидтовка, Михайловка, Спасское, Владимиро-Александровское, Сергеевка и Покровка.

С запуском сети 4G абоненты МТС в мелких населенных пунктах теперь могут смотреть онлайн-видео и слушать музыку в любом формате с мобильных устройств, удаленно работать с «тяжелыми» файлами, совершать видеозвонки, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения. Кроме этого, сеть LTE МТС предоставляет дополнительные возможности для предпринимателей и позволяет быстро развернуть полноценный офис в любой точке населенного пункта, организовать видео-конференц-связь, работать с «облачными» хранилищами.

«Приморские абоненты являются активными пользователями телекоммуникационных сервисов МТС, в особенности мобильного интернета: только за последний год объем переданных данных в нашей сети вырос более чем на 40%, при этом объем data-трафика в сети LTE – в три раза. Для того, чтобы наши абоненты в каждой точке региона могли с комфортом пользоваться современными услугами связи, включая «голос» и мобильный интернет, мы ведем планомерные работы и развиваем телеком-инфраструктуру на территории Приморья - уже сейчас скорости до 75 Мбит/с доступны для более чем 1,5 млн жителей региона», - отмечает директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

В рамках программы строительства в 2016 году в Приморье МТС запустила новые участки «оптики» внутри города Находки и между населенными пунктами Чугуевка – Уборка, что дало возможность улучшить качество мобильного интернета в пяти населенных пунктах – Находка, Партизанск, Шаровка, Саратовка, Уборка. В результате пропускная способность сети 3G МТС увеличилась в несколько раз, а скорость мобильного интернета возросла на треть.

Дополнительные базовые станции четвертого и третьего поколений были установлены и в крупных городах региона – Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме в местах наибольшего скопления трафика или в районах, где требовалось расширение емкости канала из-за возросшего потребления мобильного интернет-трафика.

Оператор отмечает, что сегодня воспользоваться сетью МТС в Приморском крае могут порядка 98% населения региона. При этом сеть «четвертого поколения» доступна для 80% жителей, проживающих в 38 населенных пунктах края.

«МегаФон» наводит видеомосты

ПАО «МегаФон» в 2016 году завершило внедрение технологии HD Voice во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Технология используется для улучшения качества звука в мобильной телефонии и позволяет расширить передаваемый частотный диапазон до значений от 50 до 7000 Гц, тогда как в традиционных телефонных соединениях передаваемые звуковые частоты находятся в диапазоне 300–3400 Гц.

Благодаря современным алгоритмам передачи голоса, HD Voice повышает разборчивость речи, устраняет эффект проглатывания окончаний, без искажений передает тембр голоса, улучшает распознавание звуков.

По данным оператора, сегодня в зоне покрытия сетью 4G/LTE на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири проживают почти 60% населения. В том числе в Приморье сетью охвачены города Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Фокино, Большой Камень, поселки Шкотово и Дунай.

В 2016 году «МегаФон» начал реализацию первого этапа проекта «Знания без границ», благодаря которым более 1,7 тыс. человек в шести городах Востока России приняли участие в лекциях ведущих ученых страны.

Благодаря телекоммуникационным возможностям «МегаФона», студенты и преподаватели дальневосточных вузов Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Якутска и Иркутска смогли дистанционно стать участниками лекций ведущих ученых России и задать вопросы лекторам. В рамках первого этапа проекта «Знания без границ» прошли лекции биолога Александра ПАНЧИНА, нейрофизиолога и психолога Ольги СВАРНИК и астронома Владимира СУРДИНА. Лекции состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Иркутске, при этом каждая из площадок была соединена в режиме видеомоста с одним или несколькими вузами в разных городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«Наша компания – универсальный оператор связи, предлагающий широкий спектр телеком-решений, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала «МегаФона» Антонина ПРОНИНА. – И мы постоянно предлагаем новые варианты их применения. В силу большой географической удаленности от центральных регионов страны, у студентов дальневосточных и восточносибирских вузов гораздо меньше возможностей побывать на лекциях известных ученых. Инфраструктурные возможности, которыми обладает «МегаФон», позволяют объединять с помощью высокоскоростных каналов связи сразу несколько удаленных друг от друга площадок. Таким образом мы масштабировали аудиторию, обеспечив возможность побывать на лекции крупного ученого, находящегося в Хабаровске, студентам в Якутске, Южно-Сахалинске, других городах. Использование таких технологий позволяет исключить фактор больших расстояний при реализации различных проектов, экономя при этом время и расходы на перелеты».

«ВымпелКом» переходит на повышенные скорости

ПАО «ВымпелКом» в 2016 году во Владивостоке запустило сеть LTE-Advanced, значительно увеличило емкость существующей сети 4G и 3G.

Благодаря запуску сети LTE-Advanced максимальная скорость увеличилась до 150 Мбит/сек, что в два раза выше, чем в обычной сети LTE. Это стало возможным после объединения частотных диапазонов LTE1800 (Band3) и LTE2600 (Band7). Технология доступна в районах Эгершельд, Центр, Светланская (до Гайдамака), Баляева, Третья Рабочая, Некрасовская, Гоголя, Голубиная падь, Первая Речка, на острове Русском в районе кампуса ДВФУ.

Также в 2016 году компания увеличила покрытие сети «четвертого поколения» во Владивостоке и Приморском крае: в Артеме, Арсеньеве, а также в селах Михайловка и Вольно-Надеждинское. В зону улучшения вошли сотни жилых многоквартирных домов, а также дома в частных секторах. Увеличилась емкость сети 4G на острове Русском, а также на мосту, ведущем на остров. Преимущества быстрого мобильного интернета «Билайна» смогли оценить гости туристических баз и пляжей на острове. Во Владивостоке и Уссурийске повышение качества сети заметили студенты и преподаватели сразу нескольких высших учебных заведений.

«Развитие сети обеспечивает клиентам положительный опыт использования наших услуг. Мы видим, что популярность мобильного интернета постоянно растет. Только за первую половину 2016 года трафик в сети «четвертого поколения» в Приморье увеличился на 37%. За одну неделю один клиент генерирует объем трафика, сопоставимый по объему с 200 видео, просмотренными на YouTube. Модернизация сети и увеличение емкости дают клиентам возможность больше пользоваться мобильным интернетом», - говорит региональный директор региона Восток ПАО «ВымпелКом» Владимир ШИЛИН.

«Ростелеком» перешел на оптику

«Ростелеком» в 2016 году подключил к оптическим линиям связи более 106 тыс. домохозяйств на Дальнем Востоке. Таким образом, компания на сегодняшний день довела «оптику» почти до 1,5 млн домохозяйств в ДФО при общей численности населения чуть более 6 млн человек.

Лидерами по охвату оптическими сетями стали Сахалинская область (более 30 тыс. домохозяйств), Приморье (около 24 тыс.) и Хабаровский край (порядка 15 тыс.) Организация сетей доступа ведется по технологии MetroEthernet («оптика в дом») и GPON («оптика в квартиру»).

«Обновление телекоммуникационной инфраструктуры и ускоренный переход на оптические технологии входят в число стратегических целей компании. Развитие сети направлено на создание условий для обеспечения наших клиентов новыми цифровыми сервисами. Во многом 2016 год в ДФО был посвящен строительству и предоставлению равных возможностей населению удаленных районов, а также развитию инфраструктуры связи в крупных населенных пунктах», - говорит директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

Досье "Золотого Рога": Президент России Владимир ПУТИН подписал «пакет Яровой» 7 июля и одновременно поручил правительству с участием ФСБ до 1 ноября 2016 года подготовить необходимые нормативные акты, направленные на минимизацию возможных рисков. Мобильные операторы сразу же заявили о возможном значительном повышении цен на услуги связи после вступления закона в силу, поскольку для хранения такого объема информации им потребуется создавать соответствующую инфраструктуру. С 1 июля 2018 года операторы должны хранить содержание сообщений в хранилище в объеме 1 Пбайт на каждый Гбит/с емкости (пропускной способности) введенного в эксплуатацию узла связи. С 1 января 2019 года этот объем будет увеличен до 2 Пбайт на каждый Гбит/с емкости.

Олег КЛИМЕНКО.