Эксперты обозначили проблемы, тормозящие развитие пляжного туризма в Приморском крае

В Приморье намерены приступить к активному развитию пляжного туризма: к летнему сезону 2017 года отдых на пляжах края должен стать максимально привлекательным. Cегодня одними из факторов, которые превращают пляжный отдых в Приморье в непривлекательное и небезопасное занятие, считаются некачественное оказание услуг медицинской помощи во время пляжного сезона, а также отсутствие круглосуточных аптек в пределах пляжных зон, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В летний сезон количество туристов на самых оживленных пляжах Приморья в 10 раз превышает количество местного населения. К примеру, в селе Безверхово Хасанского района, где в обычное время проживает около 900 человек, в летний сезон из-за приезжих плотность населения увеличивается до 15 тыс. человек.

«В то же самое время врачи местных поликлиник уходят в отпуска. К нам неоднократно поступали жалобы от туристов, которым не была оказана медицинская помощь в момент пляжного отдыха. Как отмечали направители жалоб, в ряде поликлиник в помощи им было отказано, хотя медицинский полис позволяет клиентам получать помощь во всех государственных медицинских учреждениях страны бесплатно. Тем не менее в больницах туристам говорят о каких-то квотах, в которых указано количество пациентов на прием каждого терапевта в день», - говорит исполнительный директор НП «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию» Ирина КУШНАРЕВА.

При этом актуальной остается проблема вызова скорой медицинской помощи: до места вызова она может ехать около пяти часов.

«Лично сталкивалась с этой ситуацией, отдыхая с ребенком в Безверхово. Ребенок заболел. Скорой помощи не дождались. Пришлось брать машину и экстренно самой выезжать во Владивосток», - отмечает исполнительный директор Приморского регионального союза туроператоров Ольга ГУРЕВИЧ.

Сегодня в зонах пляжного отдыха нет аптек, которые работали бы круглосуточно. По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Приморья Ольги МЕХАНЦЕВОЙ, заставить частные аптеки работать круглосуточно – невозможно.

«Квотирование в поликлиниках недопустимо. С этим мы обязательно разберемся, ведь по закону медицинская помощь должна быть оказана всем. Что касается аптек, у нас нет полномочий обязать их собственников работать круглосуточно. Понятно, почему скорая помощь едет слишком долго: в летний сезон по направлению к пляжам дороги забиты до отказа, пробки. Единственным логичным выходом из ситуации станет организация пунктов медицинской помощи рядом с местами активного пляжного отдыха. Однако целесообразно было бы возложить эту материальную ответственность на коммерсантов, которые арендуют земельные участки под зоны пляжного отдыха», - считает Ольга Механцева.

Договориться с арендаторами

Вторая проблема, не позволяющая Приморскому краю в полной мере зарабатывать на пляжном туризме, - это недобросовестные арендаторы пляжных территорий.

По словам экспертов, условиями нынешнего договора такого арендатора с муниципалитетами предусмотрено лишь его обязательство уборки территории и организация туалетов. Ни пункты медицинской помощи, ни развлекательные зоны арендатор устраивать не обязан. Кроме того, многие арендаторы берут участки в аренду со скрытой целью обойтись одним лишь устройством парковки на них и взимать плату за въезд.

«К сожалению, в этой сфере бизнес сложно назвать цивилизованным в Приморье, и это – системная проблема. Так, в одном только Хасанском районе из 197 сданных в аренду прибрежных участков только 17 заявлены официально как пляжи и обустроены. Таким образом, считаю необходимым усилить меры по нелегальным пляжным территориям», - считает Ирина Кушнарева.

По ее словам, необходимо внести изменения и в договор аренды участков на пляжной территории.

«Руководствуясь обращениями муниципалитетов, мы разработали новый типовой договор аренды на этот случай. Исходя из него арендатор обязан обустраивать территорию пляжей, ведь без этого сделать пляжный отдых в Приморье привлекательным для туристов невозможно. В данный момент договор прошел уже несколько экспертных оценок и признан положительным», - поясняет представитель туротрасли.

Отсутствие на пляжах семейной инфраструктуры, рекламы пляжей Приморья, а также недостаточный контроль со стороны полиции за порядком во время отдыха – все это тормозит развитие пляжного туризма в Приморье. Эксперты считают, что необходимо создать в 2017 году единый портал пляжей Приморского края, где будет дана вся справочная информация вплоть до температуры воды в море.

Военные препоны

Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ отмечает, что далеко не все пляжные территории Приморья используются в полной мере. В некоторых случаях барьеры пляжному туризму выставляют Минобороны и Роспотребнадзор.

«Еще 5-6 лет назад на территории Владивостока было около 28 пляжей, сейчас их количество насчитывается от 4 до 10. До сих пор непонятно, по какому принципу Роспотребнадзор признает воды в акваториях пляжей пригодными для купания. К примеру, почему в бухте Санаторной все пляжи разрешены, а рядышком, в бухте Седанке – уже нет? Неужели такая большая разница в качестве воды на этих близко расположенных пляжных территориях?» - задается вопросом Маковецкий.

Те же пляжи острова Русского могли бы принимать большое количество туристов.

«В 2015 году летом там отдыхало большое количество туристов, и все были довольны. Однако уже в 2016 году Министерство обороны, в распоряжении которого находится территория острова Русского, запретило там пляжный бизнес. Я думаю, с этим необходимо разобраться и договориться с Министерством обороны, чтобы люди имели возможность отдыхать там», - говорит госинспектор.

Столкновение интересов

Для жителей поселка Славянка Приморского края пляжный туризм – основной источник дохода. Однако уже несколько лет по карману населения бьет морская трава анфельция, которая в огромном количестве выбрасывается из бухты на берег, делая пляжный отдых невозможным. Природная закономерность или результаты деятельности морских добывающих компаний? Точная причина не установлена. Однако в прошлом году из бюджета Славянки было выделено 600 тыс. рублей на уборку анфельции с прибрежной зоны.

- Прошлым летом мы убрали 18 тыс. кубов травы с площади в 2 км пляжа, - говорит глава Славянского поселения Константин КИМ. - Что является первопричиной такого результата? Есть мнение, что это естественное природное явление, однако мы обращались в Институт биологии моря: эксперты уверены, что одна из возможных причин – это траление в акватории бухты Баклан. И действительно, в 2016 году на расстоянии буквально ста метров от пляжа в бухте Баклан целых три месяца подряд мы наблюдали работу шести МРС (малых рыболовных судов). Мы-то знаем, что Баклан – это уже мертвая бухта. Там ничего живого уже нет, что можно было бы добывать. В том числе и поэтому я уверен, что необходимо перенести эти МРС в другую акваторию, хотя бы на этот год. Тогда мы поняли бы, является ли способ добычи морских ресурсов драгирующими орудиями моря вблизи пляжной зоны причиной выброса такого огромного количества травы, или нет. Мы не можем каждый год выделять из бюджета по 600 тыс. рублей на уборку.

Приморский природоохранный прокурор Михаил ГРИЦУН считает, что четкая причинно-следственная связь между тралением и выбросом анфельции на берег не установлена.

«Это лишь версия. Анфельция – это плавающая трава. Вполне возможно, что ее выброс на берег – это естественный природный процесс, и его причина – в штормах. А вот уборка прибрежных территорий входит в обязанности органов местного самоуправления», - говорит прокурор.

По мнению депутата Думы города Владивостока Михаила ВЕСЕЛОВА, нахождение добывающих судов вблизи зон пляжного отдыха недопустимо.

«Сто метров – это шаговая доступность. Опытные пловцы могут спокойно проплыть это расстояние, а потому нахождение в такой близости промышленных судов недопустимо. Недопустимо вблизи зон отдыха ведение не только промышленной рыбалки, но и промышленной охоты. Думаю, необходимо выпустить такое распоряжение», - говорит депутат.

По словам Константина Кима, компания, владеющая шестью МРС, проводящими траление в бухте Баклан, на связь не вышла. Участниками заседания было решено пригласить компанию на следующую встречу Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье.

МНЕНИЕ

Не одним летом сыты

- Обсуждение проблемных вопросов, связанных с туризмом в Приморье, нужно воспринимать позитивно, - уверен президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ.

- Еще несколько лет назад невозможно было представить, чтобы органы местного самоуправления признали: туризм кормит население. Сегодня мы услышали эту фразу. Да, из года в год поднимаются одни и те же вопросы, и можно подумать, что проблемы, вызывающие их, так и не решены. Однако проблемы эти никуда не денутся, пока не будет проведена необходимая работа в законодательном плане. Как правильно сказали выше, это системные проблемы.

Я же уверен, что пляжный туризм в Приморье может быть не только летним, и мы сами обрезаем себе возможности по продлению сезона. Взять страны Северной Европы: там также короткий летний сезон. Однако люди все равно приезжают на пляжи, смотрят на море, укутавшись в пледы. У нас такое тоже возможно, если выбрать правильный подход. Кроме того, в Приморье именно зимой уже приезжают некоторые самые отчаянные серферы: по их словам, у нас зимой хорошие волны. Чем не вектор для развития?

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.