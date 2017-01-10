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Приморье - территория опережающего роста тарифов
Платежи приморцев за услуги ЖКХ продолжат динамично расти и в предвыборном 2017-м
Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2017 году будет ограничен официальным показателем инфляции. В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил предельные индексы повышения стоимости коммунальных услуг в среднем по каждому региону. Для Приморья максимально допустимая индексация тарифов в 2017 году составит 5% - это выше, чем в большинстве субъектов Федерации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В конце декабря департамент по тарифам администрации Приморского края утвердил инвестиционные программы крупнейших ресурсоснабжающих организаций на ближайшие годы, а также установил тарифы на услуги ЖКХ на первое и второе полугодия 2017 года.
Ключевая статья расходов многих собственников жилья, отопление, в следующем отопительном сезоне станет еще более дорогой. Тариф на тепловую энергию для населения Владивостока, Артема и Партизанска возрастет с нынешних 2050 рублей за 1 гигакалорию до 2149 рублей (с НДС). По таким ценам будут платить потребители филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». Напомним, что в 2017 году вырастет и повышающий коэффициент для многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками тепла: с 1 января он составит 1,5 вместо 1,4 в предыдущем полугодии.
Стоимость кубометра горячей воды для населения Владивостока вырастет с 145,69 рубля в первом полугодии 2017 года до 152,55 рубля во втором. В Артеме кубометр горячей воды после 1 июля будет стоить 123,03 рубля, а в Партизанске - 137,33 рубля.
За холодную воду жителям Владивостока - абонентам КГУП «Приморский водоканал» с 1 января 2017 года придется платить из расчета 27,45 рубля за 1 кубометр (вместо 26,1 рубля в предыдущем полугодии), а с 1 июля тариф составит 28,63 рубля. Водоотведение будет оплачиваться из расчета 11,78 рубля за кубометр (с января по июнь), а с 1 июля произойдет заметное повышение тарифа - до 13,19 рубля.
Минимальный размер взноса на капремонт многоквартирного дома с 1 января вырастет с 6,57 до 7,10 рубля за каждый квадратный метр жилья. Отметим, что повышение тарифа происходит впервые с момента начала работы краевой программы капитального ремонта. Новый тариф будет действовать до 2019 года включительно.
На момент подготовки материала еще не был известен размер тарифа на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей в Приморском крае после 1 июля 2017 года. В то же время для промышленных потребителей в Приморье снижение размера тарифа составит 21% уже с 1 января 2017 года.
Добавим, что с начала 2017 года увеличена и стоимость проезда в общественном транспорте приморского края. Для «обычных» электричек тариф с 1 января вырос до 32 рублей 27 копеек за 10 пассажиро-километров. А в скорых пригородных электропоездах тариф теперь составляет 54 рубля 73 копейки за 10 пассажиро-километров.
Артем СТРОГИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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