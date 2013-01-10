www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Более 50 тысяч приморских работодателей ждут в ПФР с отчетами

10 Января 2013, 21:31 | Приморье

В первый рабочий день нового года более 700 работодателей уже предоставили в Пенсионный фонд РФ отчеты по страховым взносам и персонифицированному учету за 4 квартал 2012 года. А также отчет о заработке застрахованных лиц с помесячной разбивкой, который предоставляется один раз в год.

В связи с тем, что в январе-феврале увеличен объем предоставляемой отчетности, краевое Отделение ПФР рекомендует страхователям отчитываться с первых дней отчетной кампании, чтобы в случае обнаружения ошибок иметь возможность исправить отчетность и своевременно сдать ее в Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Всего Отделением ПФР по Приморскому краю планируется принять более 880 тысяч сведений персонифицированного учета от 35 тысяч страхователей. Кроме того около 20 тысяч работодателей, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обязаны также представить в ПФР нулевую отчетность по страховым взносам.

Напомним, работодателям необходимо представлять отчетность в ПФР не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2013 году становятся 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

Для удобства работодателей в Отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю  работает справочный телефон: 8(423) 249-86 -17.                 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru