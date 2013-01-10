Более 50 тысяч приморских работодателей ждут в ПФР с отчетами

В первый рабочий день нового года более 700 работодателей уже предоставили в Пенсионный фонд РФ отчеты по страховым взносам и персонифицированному учету за 4 квартал 2012 года. А также отчет о заработке застрахованных лиц с помесячной разбивкой, который предоставляется один раз в год.

В связи с тем, что в январе-феврале увеличен объем предоставляемой отчетности, краевое Отделение ПФР рекомендует страхователям отчитываться с первых дней отчетной кампании, чтобы в случае обнаружения ошибок иметь возможность исправить отчетность и своевременно сдать ее в Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Всего Отделением ПФР по Приморскому краю планируется принять более 880 тысяч сведений персонифицированного учета от 35 тысяч страхователей. Кроме того около 20 тысяч работодателей, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обязаны также представить в ПФР нулевую отчетность по страховым взносам.

Напомним, работодателям необходимо представлять отчетность в ПФР не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2013 году становятся 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

Для удобства работодателей в Отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю работает справочный телефон: 8(423) 249-86 -17.