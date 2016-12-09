В Приморье незаконные рубки ведутся под прикрытием разрешительных документов

WWF России выпустил обзор «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России. Законное прикрытие незаконных рубок» и предложил меры, которые помогли бы сократить количество незаконных рубок в регионе.

В обзоре WWF России «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России. Законное прикрытие незаконных рубок» разбирается ситуация, сложившаяся в Приморском и Хабаровских краях, где незаконные рубки, ведутся, в том числе, в ареале амурского тигра, угрожая его местам обитания. В обзоре собраны наиболее показательные примеры незаконных рубок ухода и санитарных рубок, которые к сожалению, являются скорее повсеместной практикой, нежели исключительными случаями.

Незаконные рубки, как правило, отождествляется с рубками без разрешительных документов, когда так называемые «черные» лесорубы производят заготовку древесины, не имея на то законного основания. Такой подход был особенно распространен в 90-х и в начале 2000-х годов. В настоящее время этот тип незаконных рубок хоть и не исчез полностью, однако, по экспертной оценке, на его долю приходится всего одна десятая от общего объема незаконно заготавливаемой древесины. В то время как основная доля незаконной заготовки осуществляется под прикрытием разрешительных документов.

Это признают и официальные источники: согласно результатам официальной проверки, проведенной Рослесхозом в Приморском крае, «…при проведении рубок ухода в первую очередь вырубаются деревья ценных пород (ясень, дуб,) а также ели и других пород, при этом деревья, требующие вырубки (сухостойные, поврежденные, отстающие в росте и т. д.), остаются на лесосеке».

«Как это не прискорбно, но нередко под видом наиболее полезных лесохозяйственных мероприятий – уходом за лесами и санитарными рубками, осуществляется незаконная промышленная заготовка древесины. Эти два вида мероприятий используются для прикрытия нелегальных рубок не случайно: именно рубки ухода и санитарные рубки могут осуществляться практически в любом насаждении, где промышленная заготовка древесины ограничена или невозможна. Так, под видом увеличения продуктивности лесов, улучшения их защитных функций и санитарного состояния идет заготовка древесины экспортного качества. Результат же оказывается прямо противоположным: санитарное состояние ухудшается, так как все больные и усыхающие деревья зачастую остаются не месте рубки, значительно снижается способность защитных лесов осуществлять водорегулирующие, противоэрозионные и другие защитные функции», - комментирует руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

Главной причиной распространения такой практики можно назвать истощение спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах, расположенных вблизи от инфраструктуры. Объемы заготовок в регионе снижаются год от года, хотя площадь лесов, переданных в аренду, постоянно растет. Очевидно, что ресурсы крупномерной древесины экспортного качества в спелых и перестойных лесах, на которые ориентирован лесопромышленный комплекс, практически исчерпаны, а постоянно увеличивающееся плечо вывозки постепенно уменьшает рентабельность таких лесозаготовок. Именно поэтому рубки ухода, дающие доступ к приспевающим насаждениям, находящимся в «удобных» лесах и обладающих приличным запасом деловой древесины, становятся целью лесопромышленников.

Как показывает отчет WWF России, в основном такие виды незаконных рубок стали возможными благодаря практически полному отсутствию контроля на местах в связи с ликвидацией института лесной охраны. Когда 10 лет назад принимался новый Лесной кодекс, ожидалось, что арендаторы лесов, как заинтересованные стороны, сами возьмут на себя контроль за незаконным лесопользованием на их участках и будут охранять ресурс, переданный им в пользование. На практике же оказалось, что некоторые недобросовестные арендаторы пользуются отсутствием контроля со стороны государства, чтобы самим осуществлять незаконную заготовку. Кроме этого, проведение лесоустройства, на основании которого определяются насаждения, в которых можно проводить рубки, также вышло из-под юрисдикции собственника лесов – государства. В настоящее время частные лесоустроительные компании могут в сговоре с недобросовестным арендатором «подогнать» на бумаге нужные характеристики лесов, чтобы сделать их освоение законным.

Таким образом, незаконные рубки не только не сократились, как убеждает нас лесная статистика, но перешли на другой уровень, получив законный статус на основании официальных разрешительных документов.

В отчете приводятся меры, которые помогли бы сократить количество незаконных рубок в регионе:

Разработать нормативы для мероприятий по уходу за лесами с учетом региональной специфики лесного фонда и лесорастительных условий; установить четкие цели, которые должны достигаться с помощью мероприятий по уходу за лесами, в т. ч. для лесов различных категорий защитности.

Ввести лицензирование на право проведения лесопатологических обследований с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Для каждой санитарной рубки указывать ответственного за ее назначение.

Вывести лесной госконтроль в отдельную контролирующую структуру, независимую от органа управления лесным хозяйством субъекта.

Предоставить казенным лесным предприятиям возможность проведения рубок в перестойных насаждениях в не арендованных эксплуатационных лесах с одновременной продажей древесины на лесной бирже, с целью формирования фонда средств для содержания штата лесничих, лесной охраны и тушения пожаров.

На фото: Лесовозы в пути. Фото WWF России.