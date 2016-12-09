www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.39 р. 100 JPY: 55.84 р.
EUR: 68.25 р. 10 CNY: 92.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях "Техцентра Сумотори"

09 Декабря 2016, 10:00 | Приморье

Первые объемы собранных грузовых автомобилей инвестор планирует поставить на рынок во втором квартале 2017 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Производственная компания «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. Компания является совместным российско-китайским проектом создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда «FAW» в Приморском крае.

Инициаторами проекта с российской стороны выступила Группа Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей с перспективой создания 52 рабочих мест.

«Россия является для нас надежным стратегическим рынком. Компания намерена приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным», - отметил главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван Чжицзянь.

Сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях «Техцентра Сумотори», расположенного в городе Артем. Первые объемы собранных грузовых автомобилей инвестор планирует поставить на рынок во втором квартале 2017 года.

«Реализация проекта пойдет в три стратегических этапа. Первый уже реализован: создано совместное предприятие и в сентябре текущего года осуществлена продажа первой партии грузовиков FAW. Ко второму этапу приступим в начале 2017 года – сборка готовых автомобилей из импортируемых из Китая шасси и надстроек. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей, создание нового завода», – рассказал руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Профессиональные грузовики FAW являются достойным компромиссом между качеством и стоимостью техники. Производитель позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных коммерческих целей и работ: карьерные самосвалы или универсальная спецтехника. Автомобили FAW предназначены для высокоманевренной работы на строительных площадках и на улицах города. Линейка продукции проекта представлена четырьмя моделями: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4, бензовоз 6х4. Плановый объем производства на старте проекта составляет до 2 000 тяжелых грузовых автомобилей в год. Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 867,7 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).

«Появление нового инвестиционного проекта с иностранным участником подтверждает тенденцию заинтересованности азиатских компаний в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Сегодня в Корпорацию поступило 12 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых 7 - с инвестициями из КНР уже имеют статус резидента Свободного порта Владивосток», - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

С момента реализации Федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 107 компаний с объемом инвестиций на сумму 152, 877 млрд рублей и перспективой создания 21 166 рабочих места.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Сумотори  faw  спв 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru