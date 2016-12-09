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В Приморье работодатель не выплативший компенсацию работнику предстанет перед судом
За 2 месяца работадатель должен выплатить 30 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомтсва.
Заместителем прокурора Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности работодателем – физическим лицом.
По версии следствия, предприниматель в период с декабря 2015 по июнь 2016 г., умышленно не выплачивал своей бывшей работнице – продавцу, причитающиеся ей по закону денежные средства в связи с увольнением за неиспользованные отпуска.
При этом, у работодателя имелась реальная возможность произвести выплату указанной суммы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения, по существу. К настоящему времени задолженность перед работником погашена в полном объёме.
Иван КРЫШАН.
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