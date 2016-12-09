В Приморье работодатель не выплативший компенсацию работнику предстанет перед судом

За 2 месяца работадатель должен выплатить 30 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомтсва.

Заместителем прокурора Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности работодателем – физическим лицом.

По версии следствия, предприниматель в период с декабря 2015 по июнь 2016 г., умышленно не выплачивал своей бывшей работнице – продавцу, причитающиеся ей по закону денежные средства в связи с увольнением за неиспользованные отпуска.

При этом, у работодателя имелась реальная возможность произвести выплату указанной суммы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения, по существу. К настоящему времени задолженность перед работником погашена в полном объёме.

Иван КРЫШАН.