На причале Восточно-Уральского терминала тихо не бывает

Генеральный директор ООО «Восточно-Уральский терминал» Сергей Востриков подвел предварительные итоги 2015 года

За 11 месяцев текущего года стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ) переработала через свои производственные мощности 3,4 млн тонн каменного угля. Это на 80% больше, чем за весь прошлый год. За декабрь стивидоры намерены перевалить еще порядка 300-400 тыс. тонн и, таким образом, выйти по итогам уходящего года на результат 3,7-3,8 млн тонн, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

ООО «ВУТ» – одна из немногих стивидорных компаний региона, которая стабильно работает с наращиванием объемов перевалки твердого топлива такими серьезными темпами. За счет чего удается ее коллективу успешно решать поставленные перед собой задачи? Прежде всего - за счет стабильных поставок угля и постоянного технического перевооружения терминала.

В последние годы здесь регулярно приобретаются современное технологическое оборудование и перегрузочная спецтехника, с помощью которой постепенно вытесняются из производственного процесса малоэффективные погрузчики и грейфера. Так, за последние месяцы компанией были закуплены два фронтальных погрузчика 586-й серии немецкой компании Liebherr с объемом ковша десять кубометров.

Машины австрийской сборки с японской резиной приспособлены специально под наши приморские погодные условия. Техника очень удобна в управлении, она легко осваивается. Машины современны и комфортны: есть и печка, и кондиционер, а толстое стекло в 2,5 см защищает не только от шума, но и не пропускает пыль.

Также приобретены два фронтальных десятикубовых погрузчика шведской компании Volvo. Такой мощной и современной спецтехники пока нет ни у одного угольного терминала не только в Находке, но и на всем Дальнем Востоке. Каждая из машин без труда заменяет два погрузчика с емкостью ковша в три или четыре с половиной кубометра.

Есть намерения приобрести до конца года еще и небольшой маневровый погрузчик фирмы Babcat для уборки и зачистки угля в труднодоступных местах терминала. Для ускорения технологического процесса и усовершенствования условий труда стивидиров компания также закупила дополнительное технологическое оборудование по выгрузке смерзшегося угля.

«Наравне с этим продолжаем уделять повышенное внимание реконструкции терминала и улучшению пропускных способностей. В частности, скоро будет введен в эксплуатацию второй фронт выгрузки, который существовал еще при щеповом комплексе, но некоторое время был законсервирован за ненадобностью. В преддверии зимы силами компании ООО «Дальмормонтаж» на нем были выполнены ремонтно-восстановительные работы, установлены дополнительные бункеры, конвейеры и магнитные сепараторы. Частичная реконструкция терминала намечена и на будущий год. С этой целью уже закуплена дополнительная вспомогательная спецтехника, планируется провести обустройство дополнительных фронтов выгрузки и реконструкцию железнодорожных путей, что в целом позволит существенно увеличить пропускную способность железнодорожных составов и нарастить производственные мощности. А пока среднесуточная выгрузка на терминале составляет в среднем 200 вагонов в сутки, на его складских площадях постоянно находится порядка 180-200 тыс. тонн каменного угля. Несмотря на усиливающийся экономический кризис и другие проблемы, наш терминал уверенно продвигается к достижению поставленных задач и целей», - рассказал генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ.

Большая часть твердого топлива с причалов предприятия по-прежнему уходит в Японию. Это один из немногих потребителей, которые очень трепетно относятся к качеству этого груза. В Стране восходящего солнца даже существует перечень определенных стандартов, согласно которым импортируемый уголь должен быть не только высокоэнергетических марок и соответствовать оговоренной контрактом фракции, но и без всяких посторонних примесей. Не секрет, что из российских разрезов уголь приходит зачастую грязным: в нем можно обнаружить куски катанной проволоки, гвозди, камни и прочие посторонние предметы. На терминале организовано несколько степеней очистки. Прежде всего это стопроцентная механическая очистка и магнитная сепарация полностью всего груза. Для большей надежности и повышения его качества в нынешнем году стивидоры увеличили мощность магнитных сепараторов и еще уменьшили размер скрининговых решеток. Безукоризненно высокое качество угля - как раз то, чем в компании дорожат и гордятся. Поэтому японские партнеры из года в год эффективно работают с ООО «ВУТ», имея долгосрочные контракты.

Ставя перед собой серьезные задачи и успешно решая их, руководство компании постоянно заботится не только о совершенствовании технологического процесса, но и о людях. К примеру, докерам-механизаторам предоставлена возможность регулярно повышать свое профессиональное мастерство, благодаря чему абсолютное большинство из них уже в совершенстве владеет всеми видами спецтехники, имеющейся на терминале. А это приносит компании большой экономический эффект. В частности, умение грамотно вести выгрузку позволяет предприятию работать с минимальными повреждениями вагонов.

Учеба персонала в УПК «Восточный», а также в специализированном вузе всегда поощряется администрацией. Имея такие условия труда, стабильную и достойную зарплату, которая постоянно индексируется, а также все социальные гарантии, люди дорожат рабочими местами. Одно из подтверждений тому - неоспоримый факт: текучесть кадров на терминале сведена на нет. Сегодня здесь занято 200 человек, и 20 сотрудников работают в московском филиале.

С наращиванием темпов перевалки стивидоры намерены войти и в будущий год. Согласно заключенным контрактам в 2016 году планируется перевалить уже более 5 млн тонн твердого топлива. Технологически и физически терминал вполне способен выполнить взятые на себя обязательства. На это нацеливают трудовой коллектив и учредители компании, которые верят в возможности сплоченной, профессиональной, работоспособной и сильной команды единомышленников.

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.