Приморье предлагает проект "Главрыба"

Проект предусматривает создание инфраструктуры полной логистической цепи производства и поставки рыбной продукции от воды до прилавка одним собственником

Решение проблем с транспортировкой рыбы должно сказаться на цене этой продукции в западных регионах Правительство планирует увеличить поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России за счет оптимизации тарифов на перевозку и так называемых инвестиционных квот на вылов рыбы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На этом фоне одним из самых обсуждаемых может стать совместный проект АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ) и ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» (Владивосток), получивший название «Главрыба».

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ДВТГ, проект опирается на уже имеющуюся инфраструктуру инициаторов, на их активы и исследования. Затраты на создание инфраструктуры оцениваются в $861 млн до 2019 года.

Досье "Золотого Рога": ДВТГ работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров. В структуру группы входит ОАО «Находкинский морской рыбный порт», которое осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава ДВТГ, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. Причальный фронт порта включает в себя 9 причалов.

Фактически проект предусматривает создание инфраструктуры полной логистической цепи производства и поставки рыбопродукции от воды до прилавка одним собственником.

«Это обеспечивает экономическую необходимость направлять рыбу на берег с последующей доставкой на запад для насыщения собственных точек реализации. Бесперебойная (собственный флот, подвижной состав), быстрая (ускоренные контейнерные поезда), качественная (все оборудование новое) и дешевая транспортировка рыбы без посредников и перепродажи транспортных услуг позволяет получить в Москве и Московской области товар высокого качества с низкой себестоимостью. Удешевление продукции на прилавке минимум на 40-50% за счет высокоэффективного производства в море, меньших издержек по доставке продукции, ликвидации торговых и транспортных посредников. Цель проекта: cоздать полную логистическую цепь и систему дистрибуции рыбопродукции, эффективно используя уже имеющуюся у инициаторов проекта инфраструктуру и технические проекты ультарасовременных судов, что позволит улучшить качество продукции и удешевить ее на прилавках в центральных регионах страны. Довести количество улова, превращаемого в продукцию, до 100%, тем самым произвести существенное увеличение налогооблагаемой базы отрасли», - говорится в презентации проекта, имеющейся в распоряжении «Золотого Рога».

Досье "Золотого Рога": ДВЖД в январе - октябре 2015 года сократила погрузку рыбы на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 499 тыс. тонн. В том числе в контейнерах отправлено 238 тыс. тонн рыбы, в вагонах-термосах и рефсекциях - 260 тыс. тонн. Совокупные холодильные мощности в портах Дальнего Востока составляют 73 тыс. тонн, что не превышает 2,5% объема вылова в регионе (около 3 млн тонн в год). ДВЖД отмечает популярность среди грузоотправителей ускоренных рефрижераторных поездов, оборудованных под перевозку свежей рыбы. За 10 месяцев со станций ДВЖД в центральную часть России было отправлено 82 таких поезда со 169 тыс. тонн свежих морепродуктов. Основные пункты назначения - Ховрино (Московская область), Шушары (Санкт-Петербург), Москва-2-Митьково, Селятино (Московская область) и другие.Еще в мае ДВЖД для повышения объемов транспортировки рыбы предложила создать под эгидой правительств Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей структуру, которая консолидировала бы механизмы сбыта дальневосточных морепродуктов от добытчиков до конечного потребителя в РФ с использованием комплексной транспортной услуги.

Инициаторы проекта «Главрыба» оценили затраты на создание инфраструктуры в $861 млн до 2019 года.

Затраты на создание инфраструктуры оцениваются в $861 млн до 2019 года. В том числе в них включены приобретение 3 траулеров-процессоров для экономической зоны РФ стоимостью $180 млн, 5 кормовых траулеров для прибрежного рыболовства стоимостью $25 млн тонн, 2 транспортных рефрижератора (еще $60 млн), 5 рефконтейнерных поездов ($27 млн), 100 фирменных торговых павильонов ($19 млн). Самым затратным может стать приобретение 3 пелагических супертраулеров для открытого океана - $390 млн. Развитие контейнерных терминалов и холодильников, а также создание оптово-распределительного центра на 60 тыс. тонн оценивается в $90 млн, создание рыбоперерабатывающего предприятия в порту - $10 млн.

Отдельно стоит остановиться на новом для региона направлении - создании технопарка антарктического криля на территории Находкинского морского рыбного порта. Сегодня ежегодный допустимый объем вылова, определенный Антарктической комиссией (международная организация, управляющая промыслом) на основе осторожной оценки промысловых запасов, причем не во всех зонах его распределения, достигает почти 9 млн тонн, что превышает объем возможного ежегодного вылова любого другого ресурса на планете. В то же время среднегодовой вылов составляет около 200 тыс. тонн/год или около 2% от допустимого уровня.

Чего же хотят авторы проекта взамен? Квоты на 15 лет объемом 150 тыс. в год. В том числе - 120 тыс. минтая в год. Размах поражает – ведь общий объем ОДУемого минтая сегодня в среднем составляет 1,8 млн тонн в год. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», «Русская рыбопромышленная компания» при выходе на рынок заплатила за схожие объемы более $300 млн. Живых денег. Эта компания и ей подобные «рыбные монстры» в любом случае будут против раздачи квот пусть даже под красиво нарисованные проекты.

Участники рынка считают, что у проекта есть один серьезный недостаток: его авторы рассчитывают на получение квот на стадии подписания инвестсоглашения о строительстве рыбодобывающих судов. Но на практике это вряд ли осуществимо.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.