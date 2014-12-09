Во Владивостоке начали работу обновленные центры продаж и сервиса "Ростелекома"

9 декабря «Ростелеком» открыл два обновленных Центра продаж и сервиса (ЦПС) во Владивостоке. Новые офисы компании расположены по адресам: пр-т 100-летия Владивостока, 38-а и ул. Черёмуховая, 9.

В модернизированных офисах использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание клиентов компании. Каждый ЦПС сможет обслуживать более 1000 посетителей в день, что позволит горожанам оперативно получать консультации специалистов. Здесь клиенты смогут подать заявку, проверить техническую возможность и оформить договор на подключение услуг связи, а также пополнить баланс лицевого счета.

«Мы стараемся быть максимально доступными для абонентов и создаем комфортные условия для их обслуживания. Концепция обновленного офиса заключается в реализации всего спектра общения с клиентом в едином пространстве: от получения консультации до подписания договора и дальнейшего сервисного обслуживания», ‑ отметила коммерческий директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Шандова.

До конца 2014 года компания планирует открыть обновленные офисы в населенных пунктах: Дальнегорск, Дальнереченск, Камень-Рыболов, Кировский, Лесозаводск, Лучегорск.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.