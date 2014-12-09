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В Приморском крае намерены снизить комиссию за оплату услуг ЖКХ
Комиссионный сбор при оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье будет минимизирован. Об этом первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО заявил в ходе совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций и банковского сектора. По мнению первого вице-губернатора, такая возможность в регионе есть.
«По словам жителей края, в некоторых случаях банковская комиссия бывает слишком высокой. Наша позиция: комиссионный взнос должен составлять не более 1 процента от платежа. Это приемлемая для всех цифра», - подчеркнул первый вице-губернатор.
Гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов Игорь СОЛОГУБ сообщил, что с вопросом о размере комиссии на «горячую линию» обратились более 3 тысяч человек.
«Окончательное решение о размере банковской комиссии за ЖКУ будет принято уже на следующей неделе», - отметил Александр Костенко.
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