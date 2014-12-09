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В Приморье начали строить квартиры для детей-сирот
В Приморском крае приступили к строительству жилья для детей-сирот. Для этих целей, в частности, в Находкинском городском округе в микрорайоне мыса Астафьева отведена территория площадью порядка одного гектара.
В Находке планируется возвести два дома. Каждое трехэтажное здание будет рассчитано на 36 квартир. Заказчиком является департамент градостроительства Приморского края. Об этом рассказали в администрации Находкинского городского округа.
Напомним, по мнению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, решать вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо совместно с районами.
«Наша задача - создать систему, в которой будут участвовать муниципалитеты. Ведь мы не только строим дома, но и покупаем квартиры. Так, например, контролировать покупку квартиры в Кавалеровском районе из Владивостока сложно. Поэтому ведется работа по подключению к работе муниципалитетов именно в организационном плане», - заявил губернатор. По информации департамента градостроительства Приморского края, до конца этого года в Приморье начнется строительство 6 домов. Квартиры в них получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Строительство 36-квартирных жилых домов начнется в первую очередь в Находке, Надеждинском и Октябрьском районах. В 2015 году планируется строить в Большом Камне, Фокино и других муниципальных образованиях Приморского края.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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