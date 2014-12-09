www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Льготники Приморья получили бесплатных медикаментов на сумму более 1 млрд рублей

09 Декабря 2014, 15:20 | Приморье

Более миллиарда рублей выделено из федерального и регионального бюджетов с начала 2014 года на закупку лекарственных препаратов для льготников Приморья. Как сообщил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, на эти средства были приобретены жизненно важные лекарства для более 37 тысяч приморцев, участвующих в программе дополнительного лекарственного обеспечения.

«С начала года на приобретение лекарственных препаратов для льготной категории граждан из краевого бюджета потрачено 247 миллионов рублей, из федерального – 340 миллионов. Более 360 миллионов рублей выделено на закупку лекарств для пациентов, страдающих редкими заболеваниями по программе «7 нозологий», - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева.

Кроме этого, почти на 200 миллионов рублей приобретено лекарств для лечения пациентов с ВИЧ, ассоциированного с вирусными гепатитами.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что в настоящее время проблем с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами нет.

«Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-инвалидов можно во всех районах края. Для удобства приморцев действует 56 пунктов выдачи», - напомнила Екатерина Елисеева.

Напомним, вопрос обеспечения приморцев льготными лекарствами находится на контроле главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

О наличии препаратов можно узнать в справочной службе по телефону: (423) 2-404-404.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: медицина  аптеки  здоровье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru