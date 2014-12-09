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Льготники Приморья получили бесплатных медикаментов на сумму более 1 млрд рублей
Более миллиарда рублей выделено из федерального и регионального бюджетов с начала 2014 года на закупку лекарственных препаратов для льготников Приморья. Как сообщил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, на эти средства были приобретены жизненно важные лекарства для более 37 тысяч приморцев, участвующих в программе дополнительного лекарственного обеспечения.
«С начала года на приобретение лекарственных препаратов для льготной категории граждан из краевого бюджета потрачено 247 миллионов рублей, из федерального – 340 миллионов. Более 360 миллионов рублей выделено на закупку лекарств для пациентов, страдающих редкими заболеваниями по программе «7 нозологий», - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева.
Кроме этого, почти на 200 миллионов рублей приобретено лекарств для лечения пациентов с ВИЧ, ассоциированного с вирусными гепатитами.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что в настоящее время проблем с обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами нет.
«Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-инвалидов можно во всех районах края. Для удобства приморцев действует 56 пунктов выдачи», - напомнила Екатерина Елисеева.
Напомним, вопрос обеспечения приморцев льготными лекарствами находится на контроле главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
О наличии препаратов можно узнать в справочной службе по телефону: (423) 2-404-404.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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