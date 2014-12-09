www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.42 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.22 р. 10 CNY: 96.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Китайские инвесторы обсудили в администрации Приморья строительство "Большого порта Зарубино"

09 Декабря 2014, 14:15 | Приморье

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ провел совещание по реализации инвестиционного проекта строительства «Большого порта Зарубино». В нем приняли участие инвесторы - представители группы «Сумма» и китайские бизнесмены.

Как отметил Василий Усольцев, проект строительства порта будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с участием иностранных инвесторов.

«Этот проект попал в число пяти первоочередных территорий опережающего развития, создаваемых в Приморье. Его реализации уделяет большое внимание не только администрация края, но и федеральные ведомства», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Соглашение о намерениях было подписано 20 мая в Шанхае между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь в рамках официального визита президента России Владимира ПУТИНА в КНР.

Как сообщил на совещании советник председателя совета директоров группы «Сумма», президент компании «Большой порт Зарубино» Салават РЕЗБАЕВ, сегодня уже началась активная фаза реализации проекта. Так, 13 октября между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь в рамках 18-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР подписано соглашение о создании логистического центра на территории города Хуньчунь. 10 ноября в Пекине в ходе саммита АТЭС подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству между группой «Сумма» и компанией China Merchants Group.

«Мы уже получили концепцию строительства порта, выходим на проектную фазу», - отметил Салават Резбаев.

Он добавил, что работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Приморского края, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Росморпортом.

Как сообщил вице-президент China Merchants Group Ден ВЕЙДУН, особо ценной инвесторам представляется государственная поддержка проекта. Это создание транспортной и инженерной инфраструктуры, а также льготный налоговый и таможенный режимы.

Он добавил, что China Merchants Group - государственная компания Китая. Она работает уже 140 лет. Компания создала 34 терминала в 14 странах мира. Также Ден Вейдун выразил уверенность, что «Большой порт Зарубино» внесет вклад в развитие экономики Приморья и Хасанского района в частности.

По словам управляющего директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Евгения СИДОРЕНКО, при реализации проекта необходимо с особым вниманием подойти к направлениям грузопотока и общей мощности порта, к определению видов груза.

Отметим, в Зарубино планируется создать специализированный зерновой терминал, контейнерный и специализированный глиноземный терминалы, а также универсальный морской терминал.

Напомним, порт Зарубино входит в международный транспортный коридор «Приморье-2». Сфера транспорта и логистики является одной из приоритетных для развития Приморского края.

По мнению губернатора региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, наличие в регионе незамерзающих портов и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» - важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: порт  зарубино 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru