Китайские инвесторы обсудили в администрации Приморья строительство "Большого порта Зарубино"

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ провел совещание по реализации инвестиционного проекта строительства «Большого порта Зарубино». В нем приняли участие инвесторы - представители группы «Сумма» и китайские бизнесмены.

Как отметил Василий Усольцев, проект строительства порта будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с участием иностранных инвесторов.

«Этот проект попал в число пяти первоочередных территорий опережающего развития, создаваемых в Приморье. Его реализации уделяет большое внимание не только администрация края, но и федеральные ведомства», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Соглашение о намерениях было подписано 20 мая в Шанхае между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь в рамках официального визита президента России Владимира ПУТИНА в КНР.

Как сообщил на совещании советник председателя совета директоров группы «Сумма», президент компании «Большой порт Зарубино» Салават РЕЗБАЕВ, сегодня уже началась активная фаза реализации проекта. Так, 13 октября между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь в рамках 18-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР подписано соглашение о создании логистического центра на территории города Хуньчунь. 10 ноября в Пекине в ходе саммита АТЭС подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству между группой «Сумма» и компанией China Merchants Group.

«Мы уже получили концепцию строительства порта, выходим на проектную фазу», - отметил Салават Резбаев.

Он добавил, что работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Приморского края, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Росморпортом.

Как сообщил вице-президент China Merchants Group Ден ВЕЙДУН, особо ценной инвесторам представляется государственная поддержка проекта. Это создание транспортной и инженерной инфраструктуры, а также льготный налоговый и таможенный режимы.

Он добавил, что China Merchants Group - государственная компания Китая. Она работает уже 140 лет. Компания создала 34 терминала в 14 странах мира. Также Ден Вейдун выразил уверенность, что «Большой порт Зарубино» внесет вклад в развитие экономики Приморья и Хасанского района в частности.

По словам управляющего директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Евгения СИДОРЕНКО, при реализации проекта необходимо с особым вниманием подойти к направлениям грузопотока и общей мощности порта, к определению видов груза.

Отметим, в Зарубино планируется создать специализированный зерновой терминал, контейнерный и специализированный глиноземный терминалы, а также универсальный морской терминал.

Напомним, порт Зарубино входит в международный транспортный коридор «Приморье-2». Сфера транспорта и логистики является одной из приоритетных для развития Приморского края.

По мнению губернатора региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, наличие в регионе незамерзающих портов и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» - важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.