В Приморье резко сократится количество пунктов приема металлолома

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьёй. Соответствующая законодательная инициатива была рассмотрена сегодня, 9 декабря на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию.

По мнению главы региона, необходимо предусмотреть административную ответственность для предпринимателей, ведущих деятельность в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов без лицензии.

Законопроект инициирован по просьбе приморских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в рамках правового поля. Также законопроект получил одобрение членов общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как доложила на заседании комитета директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль, административное наказание за предпринимательскую деятельность в этой области является экономически неэффективной мерой воздействия. Предприятия, которые работают официально, находятся в неравных условиях с теми, кто работает без лицензии. «Сегодня предпринимателям выгоднее уплатить штраф и осуществлять деятельность с нарушением требований законодательства, чем его соблюдать», - сказала Елена Коваль.

По словам директора департамента, в пунктах приема металлолома скупается лом, который похищается с дачных участков, гаражей, воинских частей, железной дороги и организаций связи.

«Хищение и порча оборудования железных дорог превратились в распространенное опасное явление, что влечет потенциальную опасность возникновения техногенных аварий», - считает директор департамента.

На рассмотрение депутатов была представлена инициатива об увеличении штрафов за осуществление предпринимательской деятельности в области заготовки хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов без лицензии.

Для граждан предлагается увеличить штраф с 2 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – с 4 до 100 тысяч рублей, юридических лиц - с 40 до 500 тысяч рублей. Также законопроект предусматривает конфискацию орудий и предметов административного правонарушения.

Депутаты поддержали инициативу, и рекомендовали включить ее в повестку заседания Законодательного Собрания Приморского края.

Планируется направить инициативу губернатора края в Государственную Думу Федерального Собрания РФ для внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.