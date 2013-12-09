45 тысяч новых рабочих мест будут созданы в Приморье с реализацией крупных инвестиционных проектов.

Как сообщили ZRPRESS.RU в департаменте экономики Приморского края, новые высокопроизводительные рабочие места появятся благодаря осуществлению проектов, уже готовящихся к реализации.

10 тысяч рабочих мест будет создано по завершению строительства нефтехимического комплекса, реализуемого ОАО «НК «Роснефть». Дальневосточный индустриальный парк автомобильных технологий на базе ОАО «СОЛЛЕРС» даст Приморью еще 3,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Здесь будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа для выпуска автомобильных запчастей.

2,7 тысячи рабочих мест будут созданы при строительстве завода по сжижению природного газа. Организатор проекта - ОАО «Газпром». Еще 750 приморцев смогут работать в новом специализированном порте в бухте Суходол, который облегчит малым и средним угледобывающим предприятиям доступ к портовой инфраструктуре.

Еще 20 тысяч рабочих мест планируется создать на базе интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

По информации департамента экономики Приморского края, реализуемые проекты - это не только огромные инвестиции, но и налоговые поступления, которые будут работать на развитие социальной сферы региона. Так, за девять месяцев 2013 года на эти сферы в Приморье использовано 59,9 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

Реализации проектов способствует большая работа по улучшению инвестиционного климата, проделанная в крае.

«Я не буду утверждать, что мы в Приморье уже решили все проблемы с инвестиционным климатом, хотя мы активно внедряем стандарт, который разработало Агентство стратегических инициатив. Из пятнадцати мероприятий мы уже реализовали десять. Мы создали Агентство по привлечению инвестиций, Корпорацию по развитию территорий. Мы, как говорится, не изобретали велосипед, а внедряли опыт передовых в этом направлении регионов, например, Калужской области», - отметил Губернатор края Владимир Миклушевский.

Напомним, что для улучшения инвестиционного климата в Приморье также принят во втором чтении законопроект о 5-летних налоговых «каникулах» для предприятий-гринфилдов, создаются индустриальные парки, в том числе - рыбоперерабатывающий кластер.

ZRPRESS.RU, Владивосток.