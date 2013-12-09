Азимутальный буксир "РН Амур" успешно прошел ходовые испытания во Владивостоке

Во Владивостоке на сдаточной базе Хабаровского судостроительного завода (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) успешно завершились ходовые испытания буксира «РН Амур».





Это первый из двух азимутальных буксиров проекта 2310, построенных ХСЗ по заказу компании «Роснефть», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "ДЦСС". Небольшое мощное судно арктического класса ARC4 предназначено для круглогодичного прибрежного плавания в морских районах при максимальном волнении с высотой волны до 7 метров. Помимо прямых функций буксировки и толкания судно может тушить пожары.





Ходовые испытания «РН Амур» проходили в Амурском заливе. Буксир провел маневры, которые позволили проверить готовность оборудования к ежедневной эксплуатации. Гребной винт судна расположен в поворачивающейся на 360 градусов колонке, что позволяет выполнять маневры в стесненных условиях. Как показали испытания, благодаря азимутальным винторулевым колонкам «РН Амур» может разворачиваться в любую строну на месте, а также практически мгновенно останавливаться. Проверили и систему пожаротушения, которой оснащен буксир. Она позволяет заливать как пеной, так и забортной водой горящий объект с расстояния до 100 метров. По итогам испытаний решено, что судно готово к передаче заказчику.

Параллельно во Владивостоке проходит испытания второй буксир серии – «РН Уссури». Он спущен на воду 2 августа в Хабаровске. Оба судна будут работать в Приморском крае и приписаны к порту Находка.

Досье ZRPRESS: Технические характеристики проекта 2310: длина – 22,73 м, ширина – 10,45 м, осадка – 4,5 м, тоннаж – 380 т, 2 движителя Rolls-Royce мощностью 2700 кВт.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.