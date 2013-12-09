www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Азимутальный буксир "РН Амур" успешно прошел ходовые испытания во Владивостоке

09 Декабря 2013, 13:52 | Приморье

Во Владивостоке на сдаточной базе Хабаровского судостроительного завода (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) успешно завершились ходовые испытания буксира «РН Амур».


 

Это первый из двух азимутальных буксиров проекта 2310, построенных ХСЗ по заказу компании «Роснефть», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "ДЦСС". Небольшое мощное судно арктического класса ARC4 предназначено для круглогодичного прибрежного плавания в морских районах при максимальном волнении с высотой волны до 7 метров. Помимо прямых функций буксировки и толкания судно может тушить пожары.


 

Ходовые испытания «РН Амур» проходили в Амурском заливе. Буксир провел маневры, которые позволили проверить готовность оборудования к ежедневной эксплуатации. Гребной винт судна расположен в поворачивающейся на 360 градусов колонке, что позволяет выполнять маневры в стесненных условиях. Как показали испытания, благодаря азимутальным винторулевым колонкам «РН Амур» может разворачиваться в любую строну на месте, а также практически мгновенно останавливаться. Проверили и систему пожаротушения, которой оснащен буксир. Она позволяет заливать как пеной, так и забортной водой горящий объект с расстояния до 100 метров. По итогам испытаний решено, что судно готово к передаче заказчику.

Параллельно во Владивостоке проходит испытания второй буксир серии – «РН Уссури». Он спущен на воду 2 августа в Хабаровске. Оба судна будут работать в Приморском крае и приписаны к порту Находка.

Досье ZRPRESS: Технические характеристики проекта 2310: длина – 22,73 м, ширина – 10,45 м, осадка – 4,5 м, тоннаж – 380 т, 2 движителя Rolls-Royce мощностью 2700 кВт.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: Хабаровский судостроительный завод  Роснефть  ДЦСС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru