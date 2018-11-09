Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
Сбербанк приготовил подарки на свой день рождения
Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru.
«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году», - комментирует инициативу Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман ГРЕФ.
Как сообщает пресс-служба банка, «Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.
Предложения банка могут быть интересны тем, кто уже готов оформить ипотечный кредит. Каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются.
Вкладчики могут оформить депозит под самую высокую ставку - 7,5% годовых, а стоимость потребительских онлайн-кредитов в эти дни будет от 11,77% годовых. Юридические лица смогут воспользоваться предложением промо-депозита со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок. Банк будет принимать заказы бизнес-карты с кешбэком 17,7%.
Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии, сообщает пресс-служба банка.
Помимо этого подарки к «Зеленому дню» приготовили партнеры, входящие в экосистему Сбербанка. Это скидки, особые условия доступа к востребованным услугам. В общей сложности в акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России - кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.). В том числе особые условия в эти дни предложат более 30 партнеров по Дальнему Востоку. С их перечнем можно ознакомиться на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177.
Специальные предложения в эти дни будут действовать и для участников программы «Спасибо от Сбербанка». Так при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО (в том числе в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Холмске). Дополнительные бонусы СПАСИБО можно будет получить при оплате товаров и услуг картами Visa или Mastercard.
В течение «Зеленого Дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) – более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День». С их перечнем можно ознакомиться на сайте банка sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», а также по телефону горячей линии банка 8-800-555-555-0, либо короткому номеру 900.
Новости тематики
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Вклады в тренде
- Предпринимателям в Приморье предлагают заглянуть в "Единое окно"
- Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
- ПАО "Дальневосточный банк" и платежная система "Мир" представляют акцию "Дальний Восток 2000"
- Банки "нагнули" на расходы
- Паника до золота доведет
- Приставам облегчат жизнь
Новости раздела
- Tele2 начинает продавать смартфоны INOI
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- ФАС хочет проверить, имеют ли приморцы право есть дешевую рыбу
- Жители южных провинций Китая хотят побывать в Приморье
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Приморцы сохраняют верность правому рулю
- "Терминал Астафьева" реализует программу по выращиванию моллюсков
- Соцстрах ударился в цифровизацию
- Спасите свои деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- В Приморье определены торговые предприятия для включения в проект Tax Free