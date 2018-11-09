Жители Владивостока еще успеют купить продукцию более 300 фермеров на ярмарке

После закрытия ярмарки на центральной площади Владивостока состоится большой праздник

Купить свежие овощи, молочную, хлебобулочную продукцию, а также мёд, мясо, рыбу и другие товары от местных производителей гости и жители Владивостока смогут на центральной площади в субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Свою продукцию на ярмарке представляют более 300 фермеров и товаропроизводителей. Напомним, для удобства горожан и гостей Владивостока торговлю в центре города перенесли на выходные дни.



В субботу, 17 ноября общегородская ярмарка во Владивостоке состоится в последний раз в этом году. В воскресенье, 18 ноября, на центральной площади пройдут праздничные мероприятия.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.