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Жители Владивостока еще успеют купить продукцию более 300 фермеров на ярмарке
Купить свежие овощи, молочную, хлебобулочную продукцию, а также мёд, мясо, рыбу и другие товары от местных производителей гости и жители Владивостока смогут на центральной площади в субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Свою продукцию на ярмарке представляют более 300 фермеров и товаропроизводителей. Напомним, для удобства горожан и гостей Владивостока торговлю в центре города перенесли на выходные дни.
В субботу, 17 ноября общегородская ярмарка во Владивостоке состоится в последний раз в этом году. В воскресенье, 18 ноября, на центральной площади пройдут праздничные мероприятия.
Анастасия Котлярова (фото)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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