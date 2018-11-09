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ФАС хочет проверить, имеют ли приморцы право есть дешевую рыбу
Антимонопольщики проявили интерес к ставшей доступной рыбе в магазинах Приморья
В ФАС России поступают обращения в том числе от рыбацких объединений, головные конторы которых находятся в Москве, с информацией о действиях Администрации Приморского края, предложившей «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.
В письме Администрации основанием подобной инициативы указано предложение врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.
Рыбацкие лоббисты, в частности, полагают, что действия Администрации Приморского края фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка.
«Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания, это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе. У нас единая страна с единым экономическим пространством и региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, устанавливая свои правила в отдельно взятом субъекте федерации. Мы изучим представленные материалы рыбопромышленников. В случае, если в действиях Администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. Правда, при всем этом, цены на рыбу в Москве ниже приморских. Хотя рыба добывается в дальневосточных морях. Но этот факт ФАС не интересует.
Напомним, в магазинах Приморского края уже больше недели отмечается существенное снижение цен на популярные виды рыбы. Это стало возможным благодаря подписанному 1 ноября 2018 года по инициативе временно исполняющего обязанности Губернатора Приморского Олега Кожемяко соглашению между торговыми сетями, промысловыми компаниями и перевалочными портами.
К соглашению, заключённому 1 ноября 2018 года, присоединились три торговые сети, 12 рыбопромысловых и перерабатывающих предприятий и три крупных рыбных перевалочных порта совместно с ассоциацией рыбохозяйств.
В результате соглашения, для конечного покупателя в сетевых магазинах снизилась розничная цена на самые популярные виды замороженной рыбы - горбушу, навагу, минтай, сельдь тихоокеанскую, кальмар, а также два вида консервов. Снижение цен на ассортимент составило от 15 до 30%. Соглашение будет действовать бессрочно.
В Администрации Приморского края рассчитывают, что со временем состав участников соглашения расширится. А снижение цен в сетевых магазинах должно подтолкнуть других участников рынка пересмотреть свою ценовую политику в сторону снижения.
Если не вдаваться в юридические нюансы, то по сути дела ФАС неожиданно занял антинародную позицию по снижению цены на рыбу. Вместо того, чтобы поддерживать улучшение социально-экономического положения, снижения цен, антимонопольное ведомство пытается заблокировать благую инициативу властей и социально ответственного бизнеса.
Естественно, что политика главы региона по снижению цен не устраивает крупный бизнес, занимающийся добычей и переработкой рыбы. Главные офисы этого бизнеса сосредоточены в Москве, куда уходит и улов, и деньги. Ничего удивительного, что федеральная служба настолько стремительно пытается вмешаться в ситуацию.
ФАС может говорить все, что угодно, но очевидно, что за этими формулировками в любом случае скрывается попытка поставить «взбрыкнувшее» Приморье на место, чтобы регионы даже не пытались идти против интереса московского бизнеса, не проявляли самостоятельности и местного протекционизма. Столичным чиновникам уже давно плевать на особенности остальных регионов. А то, что цены даже в главных рыбных краях и областях по какой-то неведомой причине намного выше, чем в Москве - это ФАС ни разу не заинтересовало.
Сейчас главный вопрос в том, сможет ли регион, точнее его глава, дать отпор такому явному и сильному давлению. Новый глава региона - человек не робкого десятка, который уже не раз демонстрировал независимую от Москвы позицию и умение отстаивать свою линию. В частности, на Сахалине ему удалось добиться снижения цен на рыбу. Но в Приморье ставки намного выше.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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