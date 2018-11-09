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Жители южных провинций Китая хотят побывать в Приморье
Туристско-информационный центр Приморского края принял участие в 13-й выставке China Cruise Shipping Conference International Cruise Expo, организованной Ассоциацией индустрии круиза и яхты (CCYIA) в городе Шэньчжэнь, сообщили Делдовой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Выставка, посвященная развитию круизного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводится ежегодно и является ключевым событием для круизной индустрии Китая и стран АТР. Она объединяет все заинтересованные стороны – от представителей власти до руководителей круизных линий, портов и поставщиков различных, в том числе туристических, услуг.
Приморский ТИЦ впервые принял участие в выставке, представив наиболее полную информацию о регионе с помощью паспорта края, путеводителей и карт на китайском языке. Также специалисты провели для участников мероприятия экскурс в гастрономическое Приморье. Главная цель этой работы – заинтересовать потенциальных туристов из южных провинций Китая и привлечь азиатские компании к сотрудничеству с регионом.
Как рассказали специалисты ТИЦ, основной интерес у гостей вызвали уникальные символы Приморья – амурский тигр и дальневосточный леопард: многие захотели посетить местные заповедные места и национальные парки.
«Китайских посетителей и гостей из других стран заинтересовали наши природные достопримечательности, ведь для жителей азиатских государств дальневосточная флора – чистый воздух и нетронутая живая природа – считается одним из самых желаемых мест для отдыха. Кроме того, нам задавали вопросы про то, как добраться до Владивостока и какие культурные мероприятия можно посетить. При этом, узнавая про то, что в Приморье открылась сцена Мариинского театра и в перспективе будет открыт филиал Эрмитажа и других известных на весь мир учреждений культуры, гости уже по-другому смотрели на незнакомый для них город», – рассказал специалист ТИЦ Евгений Веретенников.
По его словам, представители бизнес-сообщества на выставке в основном интересовались вопросами про транспортную доступность региона и наиболее приоритетные направления его развития, в которых могли бы поучаствовать китайские предприниматели.
«Наша задача была не только представить Приморье как привлекательное место для организации туристических маршрутов и отдыха, но также показать, что регион имеет большие перспективы для экономического роста. Особенно большой интерес потенциальные партнеры проявили к развитию морского транспортного и грузового сообщения, портовым возможностям и временной доступности в отношении соседних стран», – сообщил специалист ТИЦ, добавив, что, учитывая профиль мероприятия, особое внимание гостей привлекли круизные возможности Приморья.
По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, предоставление качественной и наиболее полной информации о возможностях края – это один из способов заинтересовать новую аудиторию в сотрудничестве с регионом.
«Несмотря на динамичный рост туристического потока из Китая, мы продолжаем активно работать по данному направлению. В этом году мы сделали акцент на увеличении чартерных и регулярных рейсов, в основном это касается северо-восточных провинций КНР, однако уже поступают предложения от компаний по южным направлениям. Это новый для нас рынок, и на этих площадках мы выступаем впервые, поэтому информационного присутствия должно быть много. Это как раз задача Туристско-информационного центра Приморского края – представить регион новой аудитории туристов и потенциальным партнерам», – подчеркнул глава департамента.
Напомним, ранее Константин Шестаков отмечал, что презентация возможностей региона на профильных международных площадках – один из самых эффективных инструментов продвижения края. Примером такой успешной работы в данном направлении является, например, рынок Республики Корея. Участие ТИЦ и департамента туризма в профильных выставочных мероприятиях и организация фам-туров для корейских туроператоров стали во многом определяющим фактором в резком увеличении турпотока из этой страны. Если в 2015 году гостями региона стали около 30 тысяч южнокорейских путешественников, то в 2016 году край посетили уже более 50 тысяч граждан этого государства, а по итогам 2017 года турпоток из Республики Корея превысил 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние 10 лет. И уже в этом году, по итогам девяти месяцев, турпоток южнокорейских гостей снова вырос в 2,5 раза.
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